ரூ.989 கோடி மதிப்புள்ள புதிய ஆர்டர்களை வென்ற கேபிஐஎல்!

கேபிஐஎல் மேலாண்மை இயக்குநர் & தலைமை நிர்வாக அதிகாரியான மணீஷ் இது குறித்து தெரிவித்ததாவது:

கடந்த சில ஆண்டுகளில் உலகளவில் கிரிட் உள்கட்டமைப்பிற்கான தேவை அதிகரித்ததன் பின்னணியில் எங்கள் பரிமாற்றம் மற்றும் விநியோக பொறியியல் திறன் உள்ளது.

மின் பரிமாற்றம் மற்றும் விநியோகம், கட்டிடங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள், நீர் வழங்கல் மற்றும் நீர்ப்பாசனம், ரயில்வே, எண்ணெய் & எரிவாயு குழாய்கள், நகர்ப்புற இயக்கம், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் விமான நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள மிகப்பெரிய சிறப்பு பொறியியல், கொள்முதல் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்களில் கல்பதரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் ஒன்றாகும்.

