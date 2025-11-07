வணிகம்

டிரென்ட் 2-வது காலாண்டு லாபம் 11% உயர்வு!

டிரென்ட் லிமிடெட் 2-வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 11.44% அதிகரித்து ரூ.373.42 கோடியாக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
புதுதில்லி: டாடா குழும சில்லறை விற்பனை நிறுவனமான டிரென்ட் லிமிடெட் செப்டம்பர் 2025 உடன் முடிவடைந்த 2-வது காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 11.44% அதிகரித்து ரூ.373.42 கோடியாக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

டிரென்ட் கடந்த வருடம் ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.335.06 கோடியாக ஈட்டியிருப்பதாக தெரிவித்தது.

செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளிலிருந்து அதன் ஒருங்கிணைந்த வருவாய் 15.9 சதவிகிதம் உயர்ந்து ரூ.4,817.68 கோடியாக உள்ளதாக தெரிவித்தது. இதுவே கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் இது ரூ.4,156.67 கோடியாக இருந்ததாக தெரிவித்துள்ளது.

டிரென்ட்டின் மொத்த செலவு செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் 16.7% அதிகரித்து ரூ.4,367.15 கோடியாக உள்ள நிலையில் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் மற்ற வருமானமங்களுடன் அதன் மொத்த ஒருங்கிணைந்த வருமானம் 15.3% உயர்ந்து ரூ.4,845.23 கோடியாக உள்ளது.

நிதியாண்டு 2026 முதல் பாதியில், டிரெண்டின் மொத்த ஒருங்கிணைந்த வருமானம் 17 சதவிகிதம் உயர்ந்து ரூ.9,769.30 கோடியாக உள்ளது.

வெஸ்ட்சைட், ஜூடியோ மற்றும் ஸ்டார் என்ற பிராண்ட் பெயர்களில் டிரென்ட் தனது சில்லறை விற்பனைக் கடைகளை நடத்தி வருகிறது.

மும்பை பங்குச் சந்தை வர்த்தகத்தில் டிரெண்டின் பங்குகள் இன்று 1.15% வரை சரிந்து ரூ.4,624.85 ஆக வர்த்தகமானது.

