ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த்கேர் Q2 லாபம் 86% உயர்வு!

நிதியாண்டின் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த்கேர் கடந்த ஆண்டை விட 86% அதிகரித்து ரூ.328 கோடியாக அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
புதுதில்லி: நிதியாண்டின் செப்டம்பர் வரையான காலாண்டில் ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த்கேர் நிறுவனம், அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் கடந்த ஆண்டை விட 86% அதிகரித்து ரூ.328 கோடியாக உள்ளதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரையான காலகட்டத்தில், நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ.176 கோடியாக இருந்தது.

செயல்பாடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாய் ரூ.2,331 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் இது ரூ.1,988 கோடியாக இருந்தது என்று ஃபோர்டிஸ் ஹெல்த்கேர் தெரிவித்துள்ளது.

இன்றைய மும்பை பங்குச் சந்தையில் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பிஎஸ்இ-யில் 0.69% குறைந்து ரூ.985.25 ஆக இருந்தது.

Fortis Healthcare on Tuesday posted 86 per cent year-on-year increase in consolidated net profit at Rs 328 crore for the September quarter.

