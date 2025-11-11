பிசி ஜுவல்லர் 2-வது காலாண்டு லாபம் 17% உயர்வு!

வணிகம்

செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2-வது காலாண்டில் பிசி ஜுவல்லர் லிமிடெட் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 17% அதிகரித்து ரூ.209.54 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
புதுதில்லி: செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2-வது காலாண்டில் பிசி ஜுவல்லர் லிமிடெட் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 17% அதிகரித்து ரூ.209.54 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு அதன் நிகர லாபம் ரூ.178.88 கோடியாக இருந்தது.

இந்த நிதியாண்டின் 2-வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் 63% அதிகரித்து ரூ.894.93 கோடியாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே காலத்தில் இது ரூ.548.54 கோடியாக இருந்தது.

வரிக்குப் பிந்தைய செயல்பாட்டு லாபம், மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட காலத்தில் ரூ.102 கோடியாக இருந்த நிலையில், இது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்காக அதிகரித்து ரூ.202.5 கோடியாக உள்ளது.

புதுதில்லியை தளமாகக் கொண்ட பிசி ஜுவல்லர் நிறுவனத்திற்கு 50க்கும் மேற்பட்ட ஷோரூம்கள் தன்வசம் உள்ள நிலையில் அவை பெரும்பாலும் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானவை என்றது.

2024-25 நிதியாண்டில், பிசி ஜுவல்லர் ரூ.577.70 கோடி நிகர லாபத்தையும், ரூ.2,371.87 கோடி மொத்த வருவாயையும் ஈட்டியுள்ளது.

