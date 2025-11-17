ஒரே மாதத்தில் ரூ. 1.3 லட்சம் கோடிக்கு தங்கம் இறக்குமதி!

இந்தியாவில் கடந்த அக்டோபரில் மட்டும் ரூ. 1.3 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி திருநாள் உள்ளிட்ட தேவைகள் காரணமாக, இந்தியாவில் கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும் ரூ. 1.30 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. அதே சமயம், கடந்தாண்டு அக்டோபரில் ரூ. 43,603 கோடி மதிப்பிலான தங்கமே இறக்குமதி செய்யப்பட்டது.
இந்தாண்டில் பண்டிகைகள் காரணமாகவே அதிகளவிலான தங்க ஏற்றுமதிக்குக் காரணமாக அமைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
