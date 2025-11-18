அறிமுகமான நாளில் எம்வீ ஃபோட்டோ வாலாட்டிக் பங்குகள் 1% உயர்வு!

புதுதில்லி: பங்குச் சந்தையில் இன்று அறிமுகமான நிலையில், எம்வீ ஃபோட்டோ வாலாட்டிக் பவர் பங்குகள் அதன் வெளியீட்டு விலையான ரூ.217 உடன் ஒப்பிடும்போது 1 சதவிகிதத்திற்கும் மேலாக சென்று முடிவடைந்தன.
பிஎஸ்இ மற்றும் என்எஸ்இ-யில் எம்வீ ஃபோட்டோ வாலாட்டிக் பவர் லிமிடெட் பங்குகள் தலா ரூ.217ஆக பட்டியலிடப்பட்டது.
இன்றைய வர்த்தகத்தில், நிறுவனத்தின் பங்கு அதிகபட்சமாக ரூ.227.80 ஆகவும், பிறகு குறைந்தபட்சமாக ரூ.206.85 ஆக சென்றது. இறுதியாக 0.94% அதிகரித்து ரூ.219.05 ஆக முடிவடைந்தது.
என்எஸ்இ-யில், பங்கின் விலை ரூ.219.40 ஆக முடிவடைந்த நிலையில், இது 1.10% பிரீமியமாகும். அதே வேளையில் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பீடு ரூ.15,165.82 கோடியாக இருந்தது.
கடந்த வாரம் ஐபிஒ இறுதி நாளில், எம்வீ ஃபோட்டோ வாலாட்டிக் பவர் லிமிடெட் 97% சந்தாவைப் பெற்றது.
ரூ.2,900 கோடி மதிப்புள்ள ஐபிஓ-வில், ஒரு பங்கின் விலை ரூ.206 முதல் ரூ.217 என்ற விலை வரம்பைக் கொண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
