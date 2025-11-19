வாரீ எனர்ஜிஸ் பங்குகள் 3% சரிவு!

புதுதில்லி: வாரீ எனர்ஜிஸ் நிறுவனத்தின் அலுவலகங்களை வருமான வரி அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியதாக நிறுவனம் கூறியதையடுத்து அதன் பங்குகள் 3 சதவிகிதத்திற்கும் மேல் சரிந்தன.
பிஎஸ்இ-யில் அதன் பங்குகள் 3.29 சதவிகிதம் சரிந்து ரூ.3,175.10 ஆக வர்த்தகமான நிலையில் பகலில் அது 6 சதவிகிதம் சரிந்து ரூ.3,085 ஆக இருந்தது. என்எஸ்இ-யில் அதன் பங்குகள் 3.27 சதவிகிதம் சரிந்து ரூ.3,174.40 ஆக இருந்தது.
நிறுவனமானது ஐடி அதிகாரிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்கி வருவதாக அதன் செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
