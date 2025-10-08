டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.80 ஆக நிறைவு!

மும்பை: இன்றைய வர்த்தகத்தில் ரூபாய் மதிப்பு வரம்பிற்குட்பட்ட வர்த்தகமானது. வர்த்தக முடிவில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக 3 காசுகள் குறைந்து ரூ.88.80 ஆக முடிவடைந்தது.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் ரூ.88.76 ஆக தொடங்கி, பிறகு இன்ட்ராடேவில் குறைந்தபட்சமாக ரூ.88.81 ஆக தொட்ட நிலையில், இறுதியாக ரூ.88.80 ஆக நிலைபெற்றது. இது அதன் முந்தைய முடிவை விட 3 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.80ஆக முடிவடைந்தது.
நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் குறைந்து ரூ.88.77 ஆக இருந்தது.
