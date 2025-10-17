வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.03 ஆக நிறைவு!

இன்றைய வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் குறைந்து ரூ.88.03 ஆக முடிவடைந்தது.
மும்பை: இன்றைய வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் குறைந்து ரூ.88.03 ஆக முடிவடைந்தது.

வர்த்தக பதட்டங்கள் மற்றும் உலகளாவிய நிச்சயமற்ற தன்மைகளால் ரூபாயின் மதிப்பு சற்று குறைந்தது.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணியில் சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.87.91ஆக தொடங்கி, இன்ட்ராடேவில் அதன் அதிகபட்சமான ரூ.87.75 ஐ தொட்டது. இறுதியாக ரூ.88.03 ஆக நிலைபெற்று அதன் முந்தைய முடிவிலிருந்து 7 காசுகள் சரிவைப் பதிவு செய்தது.

நேற்று (வியாழக்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 12 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.87.96 ஆக நிறைவடைந்தது.

