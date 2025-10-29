2 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்வு!

தங்கம் விலை சவரன் இன்று (அக். 29) ரூ. 1,080 உயர்ந்துள்ளது. இதனால், ஆபரணத் தங்கம் சவரன் ரூ. 89,680க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 11,210 விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் வெள்ளி விலை ரூ. 1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.168க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து அக். 17 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 97,600-க்கு விற்பனையானது. எனினும் கடந்த சில நாள்களாக தங்கம் விலை இறங்குமுகமாக இருந்து வந்தது.
நேற்றைய நிலவரபப்டி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,300-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 90,400-க்கும் விற்பனையானது.
கடந்த இரு நாள்களாக தங்கம் விலை ரூ.3,600 வரை குறைந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.
இதன்படி இன்று 22 காரட் சரவன் ரூ.1,080 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 89,680க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் ரூ. 11,210க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
24 காரட் தங்கம் சவரன் ரூ. 1184 அதிகரித்துள்ளது. சவரன் ரூ. 97,832ஆகவும், கிராம் ரூ. 12,229 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
