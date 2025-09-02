டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.18 ஆக நிறைவு!

மும்பை: இந்திய-அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் பலவீனமான உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகள் ஆகியவற்றால் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.18 ஆக நிறைவு.
அமெரிக்க வர்த்தக கட்டணங்கள் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு சாய்ந்திருப்பதால், ரூபாய் மதிப்பு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்குக் சரிந்து வர்த்தகம் ஆவதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
அந்நிய நிதி வெளியேற்றம் அல்லது டாலர் வலிமை பெறுவதும், இந்திய ரூபாய் மேலும் பலவீனமடை செய்யும் என்றனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் 88.14 ஆக தொடங்கி வர்த்தகமான நிலையில், பிறகு குறைந்தபட்சமாக ரூ.88.20 ஐ தொட்ட நிலையில், முடிவில் 8 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.18-ஆக முடிவடைந்தது.
