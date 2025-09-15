டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 6 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.20 ஆக நிறைவு!

மும்பை: அமெரிக்க வர்த்தக கட்டணங்கள் குறித்த கவலைகள் மற்றும் வட்டி விகிதக் குறைப்புக்கான நம்பிக்கைகளுக்கு இடையில், இன்றைய வர்த்தகத்தில் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக 6 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.20 ஆக நிறவடைந்தது.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் 88.25 ஆக தொடங்கி வர்த்தகமான நிலையில், பிறகு அதிகபட்சமாக ரூ.88.13 ஆகவும், குறைந்தபட்சமாக ரூ.88.30 ஐ தொட்ட நிலையில், முடிவில் 6 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.20ஆக முடிந்தது.
கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று, இந்திய ரூபாய் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்து அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக 9 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.88.26 ஆக இருந்தது.
இதையும் படிக்க: காளையின் பிடியில் பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் 119 புள்ளிகள் சரிவுடன் நிறைவு!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.