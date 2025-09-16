8 புதிய போயிங் 737 விமானங்களை இணைத்துக்கொள்ளும் ஸ்பைஸ்ஜெட்!

புதுதில்லி: இந்திய விமான நிறுவனமான ஸ்பைஸ்ஜெட் தனது விமானப் படையை வலுப்படுத்தும் விதமாக 8 புதிய போயிங் 737 ரக விமானங்களைக் குத்தகைக்கு எடுக்க உள்ளதாக இன்று அறிவித்துள்ளது.
சமீபத்திய ஒப்பந்தங்களுடன், விமான நிறுவனத்தின் குழுவில் இணைக்கப்படும் போது விமானங்களின் எண்ணிக்கை 18 ஆக உயரும். இது வரவிருக்கும் பண்டிகை காலங்களில் அதிகரித்து வரும் விமானப் பயணத்திற்கான தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான அதன் உறுதிப்பாட்டை வலுப்படுத்தி வருவதாக ஸ்பைஸ்ஜெட் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, ஸ்பைஸ்ஜெட் தனது மொத்த 53 விமானங்களில் 19 விமானங்களை இயக்கி வருவதாக விமானக் குழு கண்காணிப்பு வலைத்தளமான Planespotter.com தெரிவித்துள்ளது.
2025 ஜூன் வரை முடிவடைந்த மூன்று மாதங்களில், ரூ.238 கோடி நிகர இழப்பை சந்தித்துள்ளதாக விமான நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
