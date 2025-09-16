வணிகம்

8 புதிய போயிங் 737 விமானங்களை இணைத்துக்கொள்ளும் ஸ்பைஸ்ஜெட்!

இந்திய விமான நிறுவனமான ஸ்பைஸ்ஜெட் தனது விமானப் படையை வலுப்படுத்தும் விதமாக 8 புதிய போயிங் 737 ரக விமானங்களைக் குத்தகைக்கு எடுக்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனம் - கோப்புப் படம்
ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனம் - கோப்புப் படம்
Published on
Updated on
1 min read

புதுதில்லி: இந்திய விமான நிறுவனமான ஸ்பைஸ்ஜெட் தனது விமானப் படையை வலுப்படுத்தும் விதமாக 8 புதிய போயிங் 737 ரக விமானங்களைக் குத்தகைக்கு எடுக்க உள்ளதாக இன்று அறிவித்துள்ளது.

சமீபத்திய ஒப்பந்தங்களுடன், விமான நிறுவனத்தின் குழுவில் இணைக்கப்படும் போது விமானங்களின் எண்ணிக்கை 18 ஆக உயரும். இது வரவிருக்கும் பண்டிகை காலங்களில் அதிகரித்து வரும் விமானப் பயணத்திற்கான தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான அதன் உறுதிப்பாட்டை வலுப்படுத்தி வருவதாக ஸ்பைஸ்ஜெட் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி நிலவரப்படி, ஸ்பைஸ்ஜெட் தனது மொத்த 53 விமானங்களில் 19 விமானங்களை இயக்கி வருவதாக விமானக் குழு கண்காணிப்பு வலைத்தளமான Planespotter.com தெரிவித்துள்ளது.

2025 ஜூன் வரை முடிவடைந்த மூன்று மாதங்களில், ரூ.238 கோடி நிகர இழப்பை சந்தித்துள்ளதாக விமான நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: நெய், பன்னீர் மற்றும் பால் விலைகளை குறைத்த மதர் டெய்ரி!

Summary

SpiceJet said it has inked lease agreements for inducting eight more Boeing 737 aircraft ahead of the winter schedule.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com