டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 47 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.75ஆக நிறைவு!

மும்பை: அந்நிய நிதி தொடர்ந்து வெளியேறி வரும் நிலையில், அமெரிக்க எச்-1பி விசா கட்டணம் கடுமையாக உயர்ந்ததன் பின்னணியில், இந்திய ஐடி சேவைகள் ஏற்றுமதியில் பெரும் சரிவு ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்றைய அந்நிய செலவாணி வர்த்தகத்தில் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 47 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.75 ஆக முடிவடைந்தன.
அமெரிக்க எச்-1பி விசா கட்டணங்கள் கடுமையாக உயர்ந்த நிலையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வரலாறு காணாத அளவுக்குக் குறைந்துள்ளதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து, பணம் அனுப்பும் முறையில் மந்தநிலை வெகுவாக தூண்டும். அதே வேளையில், அமெரிக்காவிற்கான சேவை ஏற்றுமதி வெகுவாக சரிவடையும்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் 88.41 ஆக தொடங்கி வர்த்தகமான நிலையில், பிறகு குறைந்தபட்சமாக ரூ.88.82-ஐ தொட்ட நிலையில், முடிவில் 47 காசுகள் சரிந்து ரூ.88.75ஆக முடிவடைந்தது.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு நேற்று (திங்கட்கிழமை) 12 காசுகள் குறைந்து ரூ88.28 ஆக இருந்தது.
The rupee depreciated 47 paise to hit an all-time low of 88.75 against the US dollar on Tuesday, amid sustained outflow of foreign funds on the back of a steep hike in US H-1B visa fee.
