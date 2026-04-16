ரியல்மி நிறுவனத்தில் இருந்து 56 மணி நேர பேட்டரி திறனுடன் ரியல்மி பட்ஸ் டி500 புரோ அறிமுகமாகியுள்ளது.
சீனாவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இந்தியாவில் மிகப் பெரிய வர்த்தகச் சந்தையைக் கொண்டுள்ள ரெட் மி மற்றும் ரியல்மி மொபைல்கள் அதிகளவிலான வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டுள்ளனர்.
ரியல்மி நிறுவனத்தின் ரியல்மி பட்ஸ் டி500 புரோ ஏர்பட்ஸ்கள் இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. ரியல்மி பட்ஸ் மாடல்களை விட இந்த இயர்போன்கள் எடை குறைவாகவும், இதன் கேஸ் மிகவும் கச்சிதமாகவும் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தியாவில் ரியல்மி பட்ஸ் டி500 புரோவின் விலை ரூ. 2,799 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இயர்போன்களை ஏப்.23 முதல் அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா மற்றும் ரியல்மி இந்தியா இணையதளம் வழியாக சாக்லேட், லெமன் கோலா மற்றும் ஆரஞ்சு மின்ட் ஆகிய வண்ணங்களில் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.
ஏப். 23 முதல் ஏப். 26 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் முதல் விற்பனைச் சலுகையின் ஒரு பகுதியாக ரூ. 200 தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இயர் பட்ஸ்கள் தண்ணீர் மற்றும் தூசு படாத வகையில், ஐபி55 மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளன.
ஒவ்வொரு இயர் பட்ஸும் சுமார் 4.5 கிராம் எடையைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு இயர் பட்ஸிலும் 62 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இயர் பட்ஸ் கேஸில் 530mAh பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இயர் பட்ஸ்களை சார்ஜ் செய்வதற்கு ஒரு மணி நேரமும், இயர் பட்ஸ் கேஸை சார்ஜ் செய்வதற்கு இரண்டு மணி நேரமும் ஆகுமென நிறுவனத்தில் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
Summary
Realme Buds T500 Pro TWS earphones were launched in India on Thursday. They are equipped with 12.4mm drivers, and support for the LHDC 5.0 codec and Hi-Res Audio Wireless.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வீட்டிலேயே தியேட்டர் அனுபவம்! ரியல்மியில் புதிய ஸ்மார்ட் டிவி அறிமுகம்!
ரியல்மி 16 விற்பனை இந்தியாவில் தொடக்கம்! சிறப்புகள் என்னென்ன?
கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்த 2 ஊழியர்கள் பலி: 8 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு உடல்கள் மீட்பு
30 மணி நேர பேட்டரி திறன்! மார்ச் 19-ல் அறிமுகமாகிறது ரியல்மி பி4 லைட்!
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு