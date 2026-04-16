56 மணி நேர பேட்டரி திறனுடன் ரியல்மி பட்ஸ் டி500 புரோ!

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 8:39 am

ரியல்மி நிறுவனத்தில் இருந்து 56 மணி நேர பேட்டரி திறனுடன் ரியல்மி பட்ஸ் டி500 புரோ அறிமுகமாகியுள்ளது.

சீனாவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இந்தியாவில் மிகப் பெரிய வர்த்தகச் சந்தையைக் கொண்டுள்ள ரெட் மி மற்றும் ரியல்மி மொபைல்கள் அதிகளவிலான வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டுள்ளனர்.

ரியல்மி நிறுவனத்தின் ரியல்மி பட்ஸ் டி500 புரோ ஏர்பட்ஸ்கள் இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. ரியல்மி பட்ஸ் மாடல்களை விட இந்த இயர்போன்கள் எடை குறைவாகவும், இதன் கேஸ் மிகவும் கச்சிதமாகவும் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவில் ரியல்மி பட்ஸ் டி500 புரோவின் விலை ரூ. 2,799 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இயர்போன்களை ஏப்.23 முதல் அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா மற்றும் ரியல்மி இந்தியா இணையதளம் வழியாக சாக்லேட், லெமன் கோலா மற்றும் ஆரஞ்சு மின்ட் ஆகிய வண்ணங்களில் வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

ஏப். 23 முதல் ஏப். 26 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் முதல் விற்பனைச் சலுகையின் ஒரு பகுதியாக ரூ. 200 தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இயர் பட்ஸ்கள் தண்ணீர் மற்றும் தூசு படாத வகையில், ஐபி55 மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளன.

ஒவ்வொரு இயர் பட்ஸும் சுமார் 4.5 கிராம் எடையைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு இயர் பட்ஸிலும் 62 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இயர் பட்ஸ் கேஸில் 530mAh பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இயர் பட்ஸ்களை சார்ஜ் செய்வதற்கு ஒரு மணி நேரமும், இயர் பட்ஸ் கேஸை சார்ஜ் செய்வதற்கு இரண்டு மணி நேரமும் ஆகுமென நிறுவனத்தில் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Summary

Realme Buds T500 Pro TWS earphones were launched in India on Thursday. They are equipped with 12.4mm drivers, and support for the LHDC 5.0 codec and Hi-Res Audio Wireless.

வீட்டிலேயே தியேட்டர் அனுபவம்! ரியல்மியில் புதிய ஸ்மார்ட் டிவி அறிமுகம்!

