வீட்டிலேயே தியேட்டர் அனுபவம்! ரியல்மியில் புதிய ஸ்மார்ட் டிவி அறிமுகம்!

4கே - கியூ.எல்.இ.டி. ஸ்மார்ட் டிவி - படம் / நன்றி - ரியல்மி

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 12:16 pm

வீட்டிலேயே திரையரங்க அனுபவத்தைப் பெறும் வகையில் ரியல்மி நிறுவனத்தில் புதிதாக ஸ்மார்ட் டிவி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த 4கே - கியூ.எல்.இ.டி. ஸ்மார்ட் டிவியில் குழந்தைகளைக் கவரும் வகையிலான சிறப்பு அப்ளிகேஷன்கள் உள்ளன. இதனால், வீட்டில் குழந்தைகள் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் இந்த ஸ்மார்ட் டிவி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுவந்த ரியல்மி நிறுவனம், தற்போது வீட்டு உபயோக மின்னணுப் பொருள்கள் தயாரிப்பிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்தவகையில் 65 அங்குல 4கே - கியூஎல்இடி ஸ்மார்ட் டிவியை ரியல்மி அறிமுகம் செய்துள்ளது.

சிறப்பம்சங்கள்

1.07 பில்லியன் வண்ணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால், 178 டிகிரி கோணத்திலும் டிவியை பார்க்கலாம்.

திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 350 நிட்ஸ் திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வீட்டிலேயே தியேட்டர் இசை அனுபவத்தைப் பெற 40 வாட்ஸ் ஸ்பீக்கர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஏஐ சவுண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

டால்பி அட்மாஸ் ஒலித்திறன் உடையது.

நேரலைகளை மிகவும் துல்லியமான தன்மையுடன் பார்க்கலாம்.

குழந்தைகளுக்காக சிறப்பு பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் உடைய அப்ளிகேஷன்கள் உள்ளன.

2ஜிபி ரேம், 32 ஜிபி உள்நினைவகம் உடையது.

இதன் விலை ரூ. 40,499 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Realme 4K OLED 65 inch smart tv

ரியல்மி 16 விற்பனை இந்தியாவில் தொடக்கம்! சிறப்புகள் என்னென்ன?

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
22 மணி நேரங்கள் முன்பு