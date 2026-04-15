15 விநாடிகளில் கூலிங்! ஷாவ்மியில் அறிமுகமானது சப்தமில்லாத ஏசி!

ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுவந்த ஷாவ்மி நிறுவனம் தற்போது குளிரூட்டி (ஏசி) தயாரிப்பில் களமிறங்கியுள்ளது. மிஜியா என்ற ஸ்பிளிட் ஏசியை ஷாவ்மி அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இந்த குளிரூட்டி 15 விநாடிகளில் அறையை குளுமையாக்கிவிடும். இதேபோன்று 30 விநாடிகளில் அறையை கதகதப்புடையதாக்கிவிடும் என ஷாவ்மி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஷாவ்மி நிறுவனம் வீட்டு உபயோக மின்னணுப் பொருள்களை தயாரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்தவகையில் புதிதாக மிஜியா என்ற பெயரில் குளிரூட்டியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
சீனாவில் இதன் விலை 2,699 யுவான். இந்திய மதிப்பில் 36,920 ரூபாய். இந்த குளிரூட்டியை ஜேடி.காம் என்ற இணையதளத்தில் வாங்கலாம்.
சிறப்பம்சங்கள்
13cc இரட்டை சிலிண்டர் கம்ப்ரசர் உடையது.
குறைந்த மின்னூட்டத்திலும் 30% வரை நிலைத்தன்மை உடையது.
குளிரூட்டியின் சப்தம் 5% வரை குறைவு.
செம்பு கண்டென்சர்கள், எவாப்பரேட்டர் உடையது.
மேம்பட்ட குளிரூட்டல் மற்றும் வெப்பமயமாக்கல் தன்மை உடையது.
118மி.மீ. விட்டம் உடைய பெரிய விசிறி கொண்டுள்ளது.
காற்றின் வீச்சு 900m³/h ஆக இருக்கும்
கோடைக்காலத்தில் 15 விநாடிகளில் அறையை குளுமையாக்கிவிடும்
குளிர்காலத்தில் 30 விநாடிகளில் அறையை கதகதப்பாக்கிவிடும்.
தீவிர காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப இந்த குளிரூட்டி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகபட்சமாக 55°C வரை வெப்பம் உழிமும்.
அதிகபட்சமாக -15°C வரை குளுமையை பரப்பும்.
குளிரூட்டியின் எடை 11.5 கிலோ. வெளியே வைக்கும் யூனிட் எடை 27 கிலோ.
Summary
Xiaomi launches new split air conditioner with 15-second cooling and 30-second heating
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தினமணி செய்திச் சேவை