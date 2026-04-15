Dinamani
மீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு திமுக எம்பிக்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை! ஏப். 17ல் ஆண்டிபட்டியில் 6-ம் கட்ட பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர்!உதயநிதி சொத்து விவரம்: வருமானவரித் துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு!பிகார் முதல்வராக பதவியேற்றார் சாம்ராட் சௌதரி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800, வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா பிரசாரம்!நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணி
/
வணிகம்

15 விநாடிகளில் கூலிங்! ஷாவ்மியில் அறிமுகமானது சப்தமில்லாத ஏசி!

ஷாவ்மியில் புதிதாக குளிரூட்டி (ஏசி) அறிமுகமாகியுள்ளது குறித்து...

News image

மிஜியா குளிரூட்டி - படம் / நன்றி - ஷாவ்மி

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:52 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுவந்த ஷாவ்மி நிறுவனம் தற்போது குளிரூட்டி (ஏசி) தயாரிப்பில் களமிறங்கியுள்ளது. மிஜியா என்ற ஸ்பிளிட் ஏசியை ஷாவ்மி அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இந்த குளிரூட்டி 15 விநாடிகளில் அறையை குளுமையாக்கிவிடும். இதேபோன்று 30 விநாடிகளில் அறையை கதகதப்புடையதாக்கிவிடும் என ஷாவ்மி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஷாவ்மி நிறுவனம் வீட்டு உபயோக மின்னணுப் பொருள்களை தயாரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்தவகையில் புதிதாக மிஜியா என்ற பெயரில் குளிரூட்டியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

சீனாவில் இதன் விலை 2,699 யுவான். இந்திய மதிப்பில் 36,920 ரூபாய். இந்த குளிரூட்டியை ஜேடி.காம் என்ற இணையதளத்தில் வாங்கலாம்.

சிறப்பம்சங்கள்

  • 13cc இரட்டை சிலிண்டர் கம்ப்ரசர் உடையது.

  • குறைந்த மின்னூட்டத்திலும் 30% வரை நிலைத்தன்மை உடையது.

  • குளிரூட்டியின் சப்தம் 5% வரை குறைவு.

  • செம்பு கண்டென்சர்கள், எவாப்பரேட்டர் உடையது.

  • மேம்பட்ட குளிரூட்டல் மற்றும் வெப்பமயமாக்கல் தன்மை உடையது.

  • 118மி.மீ. விட்டம் உடைய பெரிய விசிறி கொண்டுள்ளது.

  • காற்றின் வீச்சு 900m³/h ஆக இருக்கும்

  • கோடைக்காலத்தில் 15 விநாடிகளில் அறையை குளுமையாக்கிவிடும்

  • குளிர்காலத்தில் 30 விநாடிகளில் அறையை கதகதப்பாக்கிவிடும்.

  • தீவிர காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப இந்த குளிரூட்டி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

  • அதிகபட்சமாக 55°C வரை வெப்பம் உழிமும்.

  • அதிகபட்சமாக -15°C வரை குளுமையை பரப்பும்.

  • குளிரூட்டியின் எடை 11.5 கிலோ. வெளியே வைக்கும் யூனிட் எடை 27 கிலோ.

Summary

Xiaomi launches new split air conditioner with 15-second cooling and 30-second heating

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

