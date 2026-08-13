ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லாபம் ரூ. 114 கோடி

பிரபல வீட்டுவசதி கடன் நிறுவனமான ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ், கடந்த ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ. 114 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இந்நிறுவனத்தின் லாபம் ரூ.108 கோடியாக இருந்தது. இதேபோன்று, நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் கடந்த ஆண்டின் ரூ.441 கோடியிலிருந்து, மதிப்பீட்டு காலாண்டில் 6.1 சதவீத வளா்ச்சியுடன் ரூ.468 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மதிப்பீட்டு காலாண்டின் முடிவில், மொத்த கடன் வழங்கல் 8.9 சதவீத வளா்ச்சியுடன் ரூ.15,990 கோடியையும்; நிகர வட்டி வருவாய் 10.2 சதவீத வளா்ச்சியுடன் ரூ.216 கோடியையும் எட்டியுள்ளது.
இக்காலாண்டில் ரூ.938 கோடி அளவுக்குக் கடன்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, ரூ.843 கோடி மதிப்பிலான கடன்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 3.3 சதவீதத்திலிருந்து 2.7 சதவீதமாகவும்; அதேபோல், நிகர வாராக்கடன் விகிதம் 1.2 சதவீதமாகவும் குறைந்து, நிறுவனத்தின் சொத்துத் தரமும் கணிசமாக மேம்பட்டுள்ளது.
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