ஐநாக்ஸ் விண்ட் 3வது காலாண்டு லாபம் ரூ.126 கோடி!

புதுதில்லி: நிதியாண்டின் டிசம்பர் காலாண்டில், ஐநாக்ஸ் விண்ட் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 14 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.126.65 கோடியாக இருப்பதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.
இதுவே கடந்த நிதியாண்டு் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையான காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ.110.98 கோடி லாபம் ஈட்டி இருந்தது.
கடந்த வருடம், இதே காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் ரூ.994.73 கோடியாக இருந்த நிலையில், தற்போது இது ரூ.1,238.42 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
நிதியாண்டில் மொத்த ஆர்டர் வரத்து 600 மெகாவாட்டாக உள்ளது. இதில் ஆதித்யா பிர்லா, ஆம்ப்ளஸ், ஜாக்சன் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் ஆர்டர்களும் அடங்கும்.
