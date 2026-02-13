டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் சரிந்து ரூ.90.64 ஆக நிறைவு!
மும்பை: இன்றைய அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் குறைந்து ரூ.90.64 ஆக நிலைபெற்றது.
வெளிநாட்டு சந்தையில் அமெரிக்க நாணயத்தின் வலிமை மற்றும் உள்நாட்டு பங்குச் சந்தையில் ஏற்பட்ட எதிர்மறையான போக்கு ஆகியவற்றால், அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் குறைந்து ரூ.90.64 ஆக நிலைபெற்றது.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.90.69 ஆக தொடங்கி, பிறகு இன்ட்ராடே வர்த்தகத்தில், அதிகபட்சமாக ரூ.90.60 சென்ற பிறகு, குறைந்தபட்சமான ரூ.90.79 ஐ தொட்டது. வர்த்தக முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 3 காசுகள் குறைந்து ரூ.90.64 ஆக முடிவடைந்தது.
நேற்றை வர்த்தகத்தில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 17 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.90.61 ஆக நிலைபெற்றது.
The rupee consolidated in a narrow range and settled for the day 3 paise lower at 90.64 against the US dollar on Friday.
