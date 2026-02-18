போக்கோ எம்8 5ஜி ஸ்மார்ட் போன் அறிமுகம்!

போக்கோ தனது புதிய எம் சீரிஸ் ஸ்மார்ட் போனான எம்8 5ஜி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஸ்னாப்டிராகன் சிப்செட், 50எம்பி ரியர் கேமரா, ஐபி66 ரேட்டிங், ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் உள்ளிட்ட பல சிறப்பான அம்சங்களுடன் இந்த போன் வெளிவந்துள்ளது.
ஸ்மார்ட் போன் சிறப்பம்சங்கள்:
இந்த புதிய ஸ்மார்ட் போன் 6.77 இன்ச் 3டி கர்வ்டு டிஸ்பிளே வசதியுடன் வருகிறது.
இதன் டிஸ்பிளே 1080 x 2392 பிக்சல்ஸ், 120 ஹெர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட், 3200 நிட்ஸ் வரையிலான பீக் பிரைட்னஸ், 240 ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான டச் சாம்ப்ளிங் ரெட் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
100% டிசிஐ-பி3 கலர் கேமட், 68.7 பில்லியன் கலர்ஸ் உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
50 மெகாபிக்சல் ஷூட்டர் + 2 மெகாபிக்சல் லைட் ஃப்யூஷன் 400 சென்சார் டூயல் ரியர் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
20 மெகாபிக்சல் செல்பீ கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
4கே ரெசல்யூஷன் விடியோ பதிவு ஆதரவு இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தூசு மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்கான ஐபி65 + ஐபி66 ரேட்டிங்ஸ் பெற்றுள்ளது.
6ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி மெமரி கொண்டுள்ளது இந்த மாடல்.
மெமரி கார்டை பயன்படுத்த மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு ஸ்லாட் ஆதரவு இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
யூ.எஸ்.பி டைப்-சி ஆடியோ, ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள், டால்பி அட்மாஸ், இன்பிராரெட் சென்சார் உள்ளிட்ட பல அம்சங்கள் இதில் உள்ளன.
5520mAh பேட்டரி வசதியுடன் போக்கோ எம்8 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் வெளிவந்துள்ளது.
