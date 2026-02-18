வணிகம்

வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 7,667 ஆக உயர்ந்து ரூ. 2,36,450-க்கு விற்பனை!

Silver - கோப்புப் படம்
Updated on
1 min read

புதுதில்லி: கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை அசுர வேகத்தில் உயர்ந்து லட்சத்தைக் கடந்து உச்சத்தில் விற்பனையாகி வருகிறது.

இந்த வகையில், வர்த்தகர்கள் தங்கள் இருப்பை அதிகரித்ததால், இன்றைய ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ. 7,667 உயர்ந்து ரூ. 2,36,450 ஆக உள்ளது.

மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில், மார்ச் மாத டெலிவரிக்கான வெள்ளி ஃபியூச்சர்ஸ் ரூ. 7,667 அதிகரித்து கிலோவிற்கு ரூ. 2,36,450 ஆக உள்ளது.

வர்த்தகர்கள் தங்கள் இருப்பை அதிகரித்ததால் வெள்ளியின் விலை உயர்ந்ததாக சந்தை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

உலகளவில், நியூயார்க்கில் வெள்ளி 3.14 சதவீதம் உயர்ந்து அவுன்ஸ் ஒன்றுக்கு $75.83 ஆக வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது.

Summary

Silver prices on Wednesday rose Rs 7,667 to Rs 2,36,450 per kilogram in futures trade as participants increased their bets.

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.90.67 ஆக நிறைவு!

