பூட்டுக்கு இனி சாவி தேவையில்லை! ஸ்மார்ட் லாக் சிறப்புகள் என்னென்ன?

வீட்டில் உள்ள பொருள்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள பெரும்பாலும் அலமாரிகளையே பயன்படுத்துகிறோம். வீட்டில் வேறு யாரேனும் நுழைந்துவிடக் கூடாது என பூட்டிவிட்டுச் செல்வதும் வழக்கம்.
வீட்டை பூட்டினோமா? இல்லையா?, பூட்டிவிட்டு சாவியை எங்கு வைத்தேன்? சாவி வைத்த இடத்தை மறந்துவிட்டேனே? என பலமுறை பல வகைகளில் வீட்டை பூட்டுவதிலும், பூட்டிய சாவியை பத்திரமாக வைத்துக்கொள்வதிலும் சிரமங்களை சந்தித்திருப்போம்.
அந்த சிரமங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் அறிமுகமாகியுள்ளது ஸ்மார்ட் லாக். அதாவது ஸ்மார்ட்போன்களில் உள்ளதைப்போன்றே விரல் ரேகைகளைக்கொண்டே நாம் லாக் செய்துகொள்ள முடியும். மீண்டும் விரல் ரேகைகள் மூலமே திறந்துகொள்ளவும் முடியும்.
வீடு மற்றும் சமையலறை உபயோகப் பொருள்கள் தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்திவரும் ஜாசிஃப்ஸ் (JASIFS) நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட் பூட்டை தயாரித்துள்ளது.
இந்தியாவில் இதன் விலை ரூ. 2999. எனினும் அமேசான் இணைய விற்பனை தளத்தில் ரூ. 998-க்கு இதனைப் பெற முடியும். வங்கிக் கடன் அட்டைகளுக்கு ரூ. 1500 வரை தள்ளுபடிகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
விரல்ரேகைகள் மூலம் பூட்டிக்கொள்ளலாம். பூட்டை திறந்துகொள்ளலாம். தனியாக புளூடூத் இணைப்போ, வேறு செயலிகளோ தேவையில்லை.
10 விரல் ரேகைகளையும் தரவு உள்ளீடாக கொடுத்துக்கொள்ளலாம். அதனால், எந்தவொரு விரலை வைத்தும் திறக்கலாம்.
பூட்டுக்கு தனி பேட்டரிகள் தேவையில்லை. சார்ஜிங் அம்சம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. யுஎஸ்பி கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்துகொள்ளலாம்.
ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 9,000 முறை பூட்டிக்கொள்ளலாம் அல்லது 6 - 12 மாதங்களுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.
0.5 விநாடியில் பூட்டலாம், பூட்டை திறக்கலாம். கூடுதல் நேரங்கள் தேவைப்படாது.
சரியாக பூட்டவில்லை என்றாலோ, பேட்டரி தீரும் நிலை ஏற்பட்டாலோ இன்டிகேட்டர் மூலம் காட்டப்படும்.
வீடுகளுக்கு மட்டுமின்றி, பள்ளி பை, உடற்பயிற்சிக் கூட பை, சூட்கேஸ் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட பொருள்களையும் பூட்டி பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம்.
மழையில் நனைந்தாலும் துருப்பிடிக்காத வகையிலான தனிமத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தூசி படியாத வகையில் ஜிங்க் உலோகத்தால் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் எடை 90 கிராம் மட்டுமே. பயணத்தின்போதும் எடுத்துச் செல்ல எளிதானது.
