காங்கிரஸுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாக முதல்வர் உறுதி! செல்வப்பெருந்தகை தகவல்ஈரான் மீது இஸ்ரேல் திடீர் தாக்குதல்! கமேனியின் நிலை என்ன?அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
ரூ. 2,000 கோடி முதலீடு செய்த ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ்!

தனது துணை நிறுவனமான ஜியோ கிரெடிட் லிமிடெட்டில் வணிக வளர்ச்சிக்கு நிதியளிக்க ரூ. 2,000 கோடியை முதலீடு செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

News image
ஜியோ பைனான்சியல் சர்வீசஸ்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 3:14 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: வணிக வளர்ச்சிக்கு நிதியளிக்க ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் தனது துணை நிறுவனமான ஜியோ கிரெடிட் லிமிடெட்டில் ரூ. 2,000 கோடியை முதலீடு செய்துள்ளதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.

ஜியோ கிரெடிட் லிமிடெட் அதன் ரூ.10 மதிப்புள்ள பங்குகளை, ஒரு ஈக்விட்டி பங்கிற்கு ரூ. 585.70 பிரீமியத்தில் ரொக்கமாக ஒதுக்கி, ரூ. 1,999.88 கோடி செலுத்தியதாக ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தொகை ஜியோ கிரெடிட் லிமிடெட் தனது வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிக்க பயன்படுத்தும்.

டிசம்பர் 2025 உடன் முடிவடைந்த 3வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த லாபம் 9 சதவீதம் சரிவு ஏற்பட்டு ரூ. 269 கோடியாக இருப்பதாக ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் லிமிடெட் தெரிவித்தது. இதுவே கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 295 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபத்தை ஈட்டியது. அதே வேளையில், நடப்பு நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ. 695 கோடியாக இருந்தது.

நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம் கிட்டத்தட்ட 2 மடங்காக அதிகரித்து ரூ. 901 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதுவே கடந்த ஆண்டின் 3வது காலாண்டில் இது ரூ. 449 கோடியாக இருந்தது.

summary

Jio Financial Services Ltd said it has infused Rs 2,000 crore in its subsidiary Jio Credit Ltd to fund its business growth.

