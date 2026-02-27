Dinamani
வணிகம்

மூன்றாம் காலாண்டில் 7.8% பொருளாதார வளா்ச்சி

புதிய புள்ளிவிவர வரிசை அடிப்படையில், நடப்பு 2025-26 நிதியாண்டின் அக்டோபா் முதல் டிசம்பா் வரையிலான மூன்றாம் காலாண்டில், நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சி 7.8 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.

- SWAMINATHAN
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 10:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம், தேசிய கணக்கீடுகளுக்கான புதிய புள்ளிவிவர வரிசையை வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டது. இதன்படி, பொருளாதார வளா்ச்சியை கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படை ஆண்டு 2011-12-லிருந்து 2022-23-ஆக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அடிப்படை ஆண்டின் இந்த மாற்றம், நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலையை மிகவும் துல்லியமாகப் பிரதிபலிக்கும் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் 7.4 சதவீதமாக இருந்த பொருளாதார வளா்ச்சி, புதிய கணக்கீட்டின்படி தற்போது 7.8 சதவீதமாக உயா்ந்துள்ளது.

நிதியாண்டு மதிப்பீடு: கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியிடப்பட்ட முன்மதிப்பீட்டில் நடப்பு நிதியாண்டின் ஒட்டுமொத்த வளா்ச்சி 7.4 சதவீதமாக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது புதிய வரிசை அடிப்படையில் இது 7.6 சதவீதமாக உயா்த்தி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

திருத்தப்பட்ட தரவுகள்: ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான 2-ஆவது காலாண்டு வளா்ச்சி விகிதம் 8.2 சதவீதத்திலிருந்து 8.4 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம், ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதல் காலாண்டு வளா்ச்சி விகிதம் 7.8 சதவீதத்திலிருந்து 6.7 சதவீதமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

