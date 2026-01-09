டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 26 காசுகள் சரிந்து ரூ.90.16 ஆக நிறைவு!

மும்பை: அதிகரித்து வரும் அரசியல் பதற்றங்கள், உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் தொடர்ந்து வெளியேறி வரும் வெளிநாட்டு நிதி உள்ளிட்ட காரணத்தால் இன்றைய வர்த்கத்தில் டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 26 காசுகள் சரிந்து ரூ.90.16 ஆக நிலைபெற்றது.
அமெரிக்க டாலரின் வலுவான நிலை மற்றும் உள்நாட்டு பங்குச் சந்தைகளில் நிலவும் பலவீனமான நிலை உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்திய ரூபாயின் மீது அழுத்தம் ஏற்படுத்துவதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.89.88 என்று உயர்ந்து வர்த்தகத்தைத் தொடங்கிய போதிலும், நாள் முழுவதும் சரிவை சந்தித்து ரூ.90.16 என்ற அளவில் நிலைபெற்றது. இது அதன் முந்தைய நாள் முடிந்த விலையை விட 26 காசுகள் சரிவாகும்.
நேற்று (வியாழக்கிழமை) அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 3 காசுகள் சரிந்து ரூ.89.90 ஆக இருந்தது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.