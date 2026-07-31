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வணிகம்

மே மாத சேவைகள் உற்பத்தி குறியீடு: 8 துறைகள் இரட்டை இலக்க வளா்ச்சி

இந்தியாவில் முறைசாா்ந்த சேவைத் துறைகளின் வளா்ச்சியை அளவிடும், 2-ஆவது சோதனை முறை சேவைகள் உற்பத்தி குறியீட்டை(ஐஎஸ்பி) மே மாதத்துக்கு மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.

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மாதிரிப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவில் முறைசாா்ந்த சேவைத் துறைகளின் வளா்ச்சியை அளவிடும், 2-ஆவது சோதனை முறை சேவைகள் உற்பத்தி குறியீட்டை(ஐஎஸ்பி) மே மாதத்துக்கு மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.

ஜிஎஸ்டி மற்றும் இதர நிா்வாகத் தரவுகளின் அடிப்படையில், 2024-25 நிதியாண்டை அடிப்படை ஆண்டாகக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்ட இக்குறியீட்டின்படி, நாட்டின் 19 முக்கிய சேவைத் துறைகளில் 8 துறைகள் கடந்த மே மாதத்தில் இரட்டை இலக்க வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளன.

ஏப்ரல் மாதத்தைப் போலவே தங்குமிடம் மற்றும் உணவு சேவைகள் துறை அதிகபட்சமாக 27.4 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. தொடா்ந்து, ரியல் எஸ்டேட் துறை 17.7 சதவீதமும், சில்லறை வா்த்தகம் 13.3 சதவீதமும், வங்கித் துறை 12.1 சதவீதமும், தொலைத்தொடா்புத் துறை 11.8 சதவீதமும் சிறப்பான வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளன.

வான்வழிப் போக்குவரத்து , தபால்-கொரியா் சேவை, தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு ஆகிய 3 துறைகளைத் தவிர மற்ற 16 துறைகளும் நோ்மறை வளா்ச்சியை எட்டியுள்ளன. வான்வழிப் போக்குவரத்து 2.8 சதவீதமும், தபால்-கொரியா் சேவை 1 சதவீதமும் சரிவைச் சந்தித்துள்ளன. தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை அதிகபட்சமாக 7.6 சதவீதம் வீழ்ச்சியைக் கண்டுள்ளது.

முன்னதாக, கடந்த ஏப்ரல் மாதத்துக்கான முதல் சோதனை முறை சேவைகள் உற்பத்திக் குறியீடு, கடந்த ஜூலை 14-இல் வெளியிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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