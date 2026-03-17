Dinamani
வணிகம்

மாருதி சுஸுகிக்கு ரூ.5,786 கோடி வருமான வரி நோட்டீஸ்

Updated On :17 மார்ச் 2026, 9:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரபல வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுஸுகிக்கு, ரூ.5,786.4 கோடி திருத்தப்பட்ட வருமான வரி செலுத்தக் கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதை எதிா்த்து மேல்முறையீடு செய்வதாக நிறுவனம் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்தது.

இதுதொடா்பாக மாருதி சுஸுகி நிறுவனம் பங்குச் சந்தைக்கு அளித்த விளக்கத்தில், ‘2022-23 நிதியாண்டுக்கான வருமான வரி கணக்கீட்டில், நிறுவனம் தாக்கல் செய்த வருமானத்தில் சில திருத்தங்களை வருமான வரித்துறை மேற்கொண்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் ரூ.5,786.4 கோடி கூடுதல் வரியைச் செலுத்தக் கோரி வரைவு மதிப்பீட்டு உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு எதிராக வருமான வரித் தீா்ப்பாயத்தில் மேல்முறையீடு செய்கிறோம். இந்த வரி நோட்டீஸ் காரணமாக நிறுவனத்தின் நிதி நிலைக்கோ, செயல்பாடுகளுக்கோ அல்லது இதர பணிகளுக்கோ எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது’ என்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

பங்குச்சந்தை நிலவரம்: வரி நோட்டீஸ் செய்தி வெளியான போதிலும், பங்குச் சந்தையில் மாருதி சுஸுகி பங்குகள் எழுச்சியுடன் காணப்பட்டன. வா்த்தக முடிவில் மும்பை பங்குச் சந்தையில் நிறுவனத்தின் பங்கு விலை 1.88 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.12,993.55-ஆக நிலைபெற்றது.

மீஷோ நிறுவனத்துக்கு ரூ. 1,500 கோடி வருமான வரி நோட்டீஸ்

மாா்ச் 15-க்குள் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த அறிவுறுத்தல்

பிரிட்டானியாவுக்கு ரூ.6.37 கோடி வரி செலுத்த ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்!

ரூ. 20 கோடி நஷ்டஈடு... தனுஷுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய பிரபல நிறுவனம்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

