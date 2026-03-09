Dinamani
மத்திய கிழக்கு போா்: இந்திய ஏற்றுமதி ரூ. 92,300 கோடி வரை சரியும் அபாயம்!கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு நாளை தொடக்கம்!பெட்ரோல், டீசல் விலை இப்போதைக்கு உயராது; சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கு கட்டுப்பாடு!ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க தற்காலிகமாகவே அனுமதி: அமெரிக்கா மீண்டும் உறுதிபட்டயக் கணக்காளா் தோ்வு: மதுரை மாணவி முதலிடம்!
/
வணிகம்

மீஷோ நிறுவனத்துக்கு ரூ. 1,500 கோடி வருமான வரி நோட்டீஸ்

பிரபல இணையவழி வா்த்தக நிறுவனமான மீஷோவுக்கு, வட்டியுடன் சோ்த்து சுமாா் ரூ.1,500 கோடி வருமான வரி செலுத்தக் கோரி வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

News image
மீஷோ
Updated On :9 மார்ச் 2026, 11:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரபல இணையவழி வா்த்தக நிறுவனமான மீஷோவுக்கு, வட்டியுடன் சோ்த்து சுமாா் ரூ.1,500 கோடி வருமான வரி செலுத்தக் கோரி வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

2023-24 மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கான இந்த வரி விதிப்பு உத்தரவு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பிறப்பிக்கப்பட்டதாக அந்நிறுவனம் பங்குச்சந்தை ஆவணத்தில் தெரிவித்தது.

வருமான வரித் துறை கணக்கீட்டில் செய்யப்பட்டுள்ள சில திருத்தங்கள் மற்றும் கூடுதல் வருவாய் மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் இந்த வரி கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த வரி விதிப்பு உத்தரவை எதிா்த்து முறையீடு செய்யவுள்ளதாக மீஷோ நிறுவனம் அறிவித்தது.

ஏற்கெனவே, கடந்த 2022-23 மதிப்பீட்டு ஆண்டிலும் மீஷோ நிறுவனத்துக்கு இதேபோன்ற வருமான வரி நோட்டீஸ் வந்தபோது, கா்நாடக உயா்நீதிமன்றம் அதற்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பங்குச்சந்தையில் சரிவு: வருமான வரி நோட்டீஸ் குறித்த செய்தி வெளியானதும், தேசிய பங்குச்சந்தையில் நிறுவனத்தின் பங்கு 10 சதவீதம் சரிந்து, வா்த்தக முடிவில் ரூ.143.34 எனும் விலையில் நிலைபெற்றது.

3-ஆம் காலாண்டில் ரூ.490 கோடி நஷ்டம்: இதனிடையே, நடப்பு நிதியாண்டின் 3-ஆம் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை முடிவுகளையும் மீஷோ வெளியிட்டது.

3-ஆம் காலாண்டில் பண்டிகைக் காலச் செலவுகள் அதிகரித்ததால் நிறுவனத்தின் நஷ்டம் ரூ.490.6 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நஷ்டம் ரூ.37.43 கோடியாக மட்டுமே இருந்தது.

அதேநேரம், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 31 சதவீதம் உயா்ந்துது, ரூ. 3,517.5 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

டிரெண்டிங்

மாா்ச் 15-க்குள் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த அறிவுறுத்தல்

மாா்ச் 15-க்குள் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த அறிவுறுத்தல்

பிரிட்டானியாவுக்கு ரூ.6.37 கோடி வரி செலுத்த ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்!

பிரிட்டானியாவுக்கு ரூ.6.37 கோடி வரி செலுத்த ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்!

ரூ. 2,000 கோடி முதலீடு செய்த ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ்!

ரூ. 2,000 கோடி முதலீடு செய்த ஜியோ ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ்!

ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லாபம் ரூ. 109 கோடி

ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லாபம் ரூ. 109 கோடி

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு