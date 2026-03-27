ரூ.5,260 கோடியில் 2 நிறுவனங்களைக் கையகப்படுத்தும் இன்ஃபோசிஸ்

இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸ், அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த ‘ஆப்டிமம் ஹெல்த்கோ் ஐடி’ , ‘ஸ்ட்ரேட்டஸ்’ ஆகிய 2 நிறுவனங்களை சுமாா் ரூ.5,260 கோடி மதிப்பீட்டில் கையகப்படுத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
இதில் சுகாதாரத் துறை எண்ம மாற்றத்தில் முன்னணியில் உள்ள ஆப்டிமம் நிறுவனத்தை 46.5 கோடி டாலருக்கும், காப்பீட்டுத் துறை தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஸ்ட்ரேட்டஸை 9.5 கோடி டாலருக்கும் வாங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆப்டிமம் ஹெல்த்கோ் ஐடி நிறுவனமானது, மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார அமைப்புகளுக்கு எண்ம தீா்வுகளை வழங்குவதில் சிறந்து விளங்குகிறது. இது குறித்து பேசிய இன்ஃபோசிஸ் சிஇஓ சலில் பரேக், ‘ஆப்டிமம் நிறுவனத்தின் நிபுணத்துவமும், இன்ஃபோசிஸின் தொழில்நுட்ப வலிமையும் இணைந்து சுகாதாரத் துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும்’ என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
அதேபோல், காப்பீட்டுத் துறையில் இயங்கும் ‘ஸ்ட்ரேட்டஸ்’ நிறுவனத்தை வாங்குவதன் மூலம் சொத்து மற்றும் விபத்துக் காப்பீடு பிரிவில் இன்ஃபோசிஸ் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட உள்ளது. வரும் ஜூன் மாதத்துக்குள் இந்த முதலீடுகளின் வணிக நடவடிக்கைகள் முழுமையாக நிறைவடையும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
தொடர்புடையது
ஈரான் போர்! தொழில்நுட்பத் துறையில் நேரடித் தாக்கம் இல்லை: இன்ஃபோசிஸ்
பாடிப்பள்ளம் ஊராட்சியில் ரூ.2.66 கோடியில் தாா்ச்சாலை பணிகள் தொடக்கம்
ரூ. 213 கோடி அபராதம்! மெட்டா - வாட்ஸ்ஆப் வழக்கு: உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை!
இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஏஐ உள்கட்டமைப்பு- எல்&டி-என்விடியா ஒப்பந்தம்
