Dinamani
யு20 தெற்காசிய கால்பந்து: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது இந்தியாவிதிகளில் மாற்றம்: 8 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம்நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வுசென்னை ஐஐடி-யில் ‘ஆன்மிகம், அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம்’பிரதமருக்கு எதிராக அவதூறு விடியோ: எக்ஸ் சமூக வலைதள நிறுவனம் மீது கேரள காவல் துறை வழக்குப் பதிவுதோ்தல் நன்கொடை: 10 மடங்கு கூடுதலாக பெற்ற பாஜக!சென்னையில் கைவிடப்பட்ட ‘ஓபன் டாப்’ பேருந்துகள் திட்டம்சட்டப்பேரவைத் தோ்தலால் தள்ளிவைக்கப்பட்ட வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்சென்னை விமான நிலைய ஒருங்கிணைந்த 2-ஆவது முனையம் டிசம்பருக்குள் திறக்க வாய்ப்புகேரள தோ்தல் களத்தில் 890 வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஇந்தியாவில் 60 நாள்களுக்குத் தேவையான பெட்ரோல்-டீசல் கையிருப்பு: மத்திய அரசுமேற்காசிய போரின் தாக்கங்கள்: மாநில முதல்வா்களுடன் பிரதமா் இன்று ஆலோசனைதமிழக காவல் துறையில் 10 அதிகாரிகளுக்கு ஐபிஎஸ் அந்தஸ்துநேபாளத்தின் இளம் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா இன்று பதவியேற்பு
/
வணிகம்

ரூ.5,260 கோடியில் 2 நிறுவனங்களைக் கையகப்படுத்தும் இன்ஃபோசிஸ்

News image
Updated On :26 மார்ச் 2026, 10:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸ், அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த ‘ஆப்டிமம் ஹெல்த்கோ் ஐடி’ , ‘ஸ்ட்ரேட்டஸ்’ ஆகிய 2 நிறுவனங்களை சுமாா் ரூ.5,260 கோடி மதிப்பீட்டில் கையகப்படுத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இதில் சுகாதாரத் துறை எண்ம மாற்றத்தில் முன்னணியில் உள்ள ஆப்டிமம் நிறுவனத்தை 46.5 கோடி டாலருக்கும், காப்பீட்டுத் துறை தொழில்நுட்ப நிறுவனமான ஸ்ட்ரேட்டஸை 9.5 கோடி டாலருக்கும் வாங்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆப்டிமம் ஹெல்த்கோ் ஐடி நிறுவனமானது, மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார அமைப்புகளுக்கு எண்ம தீா்வுகளை வழங்குவதில் சிறந்து விளங்குகிறது. இது குறித்து பேசிய இன்ஃபோசிஸ் சிஇஓ சலில் பரேக், ‘ஆப்டிமம் நிறுவனத்தின் நிபுணத்துவமும், இன்ஃபோசிஸின் தொழில்நுட்ப வலிமையும் இணைந்து சுகாதாரத் துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும்’ என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.

அதேபோல், காப்பீட்டுத் துறையில் இயங்கும் ‘ஸ்ட்ரேட்டஸ்’ நிறுவனத்தை வாங்குவதன் மூலம் சொத்து மற்றும் விபத்துக் காப்பீடு பிரிவில் இன்ஃபோசிஸ் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட உள்ளது. வரும் ஜூன் மாதத்துக்குள் இந்த முதலீடுகளின் வணிக நடவடிக்கைகள் முழுமையாக நிறைவடையும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

ஈரான் போர்! தொழில்நுட்பத் துறையில் நேரடித் தாக்கம் இல்லை: இன்ஃபோசிஸ்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026