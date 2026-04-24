Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
வணிகம்

இன்ஃபோசிஸ் நிகர லாபம் ரூ.8,501 கோடி

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 10:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப (ஐடி) நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸ், கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆவது காலாண்டில் ரூ.8,501 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.

முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ஈட்டிய ரூ.7,033 கோடி லாபத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 20.8 சதவீதம் வளா்ச்சியாகும். இதேபோல மதிப்பீட்டு காலாண்டில், நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 13.4 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.46,402 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

2025-26 முழு நிதியாண்டில் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 10.20 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.29,440 கோடியை எட்டியுள்ளது. நிறுவனத்தின் மொத்த செயல்பாட்டு வருவாய் 9.6 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.1,78,650 கோடியாக பதிவாகியுள்ளது.

வரும் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான வருவாய் வளா்ச்சி கணிப்பை 1.5 முதல் 3.5 சதவீதம் வரை அந்நிறுவனம் நிா்ணயித்துள்ளது.

நிறுவனத்தின் இந்த வளா்ச்சி குறித்து சிஇஓ சலில் பரேக் கூறுகையில், ‘ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் சாா்ந்த சேவைகளில் எங்களின் வியூகம் உலக அளவில் வலுவான வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் 1,490 கோடி டாலா் மதிப்பிலான பெரிய ஒப்பந்தங்களை வென்றுள்ளோம்’ என்றாா்.

கடந்த மாா்ச் இறுதி நிலவரப்படி, இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தின் மொத்த ஊழியா்களின் எண்ணிக்கை 3,28,594-ஆக உள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் சுமாா் 20,000 புதிய பட்டதாரிகளை பணியமா்த்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக நிறுவனத்தின் நிதி அதிகாரி ஜெயேஷ் சங்ராஜ்கா தெரிவித்துள்ளாா்.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் வியாழக்கிழமை வா்த்தகத்தில் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனப் பங்குகள் 2.04 சதவீதம் சரிந்து, ரூ.1,242-க்கு நிலைபெற்றது. வா்த்தக நேர முடிவுக்குப் பிறகே இந்த நிதிநிலை முடிவுகள் வெளியாகின.

தொடர்புடையது

2025-26 நிதியாண்டில் அரிசி ஏற்றுமதி 7.5% சரிவு

2025-26 நிதியாண்டில் அரிசி ஏற்றுமதி 7.5% சரிவு

ஹெச்சிஎல் டெக்: 4-ஆம் காலாண்டில் லாபம் அதிகரித்தும் சரிந்த பங்குகள்!

ஹெச்சிஎல் டெக்: 4-ஆம் காலாண்டில் லாபம் அதிகரித்தும் சரிந்த பங்குகள்!

2025-26 நிதியாண்டில் இந்திய வேளாண் ஏற்றுமதி 2.8% வளா்ச்சி

2025-26 நிதியாண்டில் இந்திய வேளாண் ஏற்றுமதி 2.8% வளா்ச்சி

டிசிஎஸ் லாபம் ரூ.13,718 கோடி - 4-ஆம் காலாண்டில் 12.22% வளா்ச்சி

டிசிஎஸ் லாபம் ரூ.13,718 கோடி - 4-ஆம் காலாண்டில் 12.22% வளா்ச்சி

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026