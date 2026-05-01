Dinamani
98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி மேற்கு வங்கம்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் நாளை மறுவாக்குப்பதிவு! ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு! கொடைக்கானலில் வாகனங்களுக்கு 2 நாள் இலவச அனுமதி! தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு! தேர்தல் முடிந்தவுடன் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்திய பாஜக அரசு: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு!
/
வணிகம்

சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை 4% உயர்வு!

சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், 2026 ஏப்ரல் மாதம் முடிய, அதன் மொத்த விற்பனை 4 சதவீதம் உயர்ந்து 1,17,514 வாகனங்களாக இருப்பதாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.

Updated On :1 மே 2026, 2:54 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள், 2026 ஏப்ரல் மாதம் முடிய, அதன் மொத்த விற்பனை 4 சதவீதம் உயர்ந்து 1,17,514 வாகனங்களாக இருப்பதாக தெரிவித்தது. கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் விற்பனையான 1,12,948 வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது நல்லதொரு வளர்ச்சியாகும் என்றது.

ஏப்ரல் 2026 முடிய, நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை 98,004 வாகனங்களாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு, விற்பனையான 95,214 வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 3 சதவீத வளர்ச்சியாகும் என்றது சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்.

ஏப்ரல் 2025ல் 17,734 வாகனங்களாக இருந்த ஏற்றுமதி விற்பனையானது, ஏப்ரல் 2026ல் 10 சதவீதம் உயர்ந்து 19,510 வாகனங்களாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த செயல்பாடு, வாடிக்கையாளர்கள் எங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது.

Summary

Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd on Friday reported a 4 per cent increase in total sales.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

உச்சத்தில் மாருதி சுஸுகி பங்குகள்!

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026