சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை 4% உயர்வு!

புதுதில்லி: சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள், 2026 ஏப்ரல் மாதம் முடிய, அதன் மொத்த விற்பனை 4 சதவீதம் உயர்ந்து 1,17,514 வாகனங்களாக இருப்பதாக தெரிவித்தது. கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் விற்பனையான 1,12,948 வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது நல்லதொரு வளர்ச்சியாகும் என்றது.
ஏப்ரல் 2026 முடிய, நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை 98,004 வாகனங்களாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு, விற்பனையான 95,214 வாகனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 3 சதவீத வளர்ச்சியாகும் என்றது சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்.
ஏப்ரல் 2025ல் 17,734 வாகனங்களாக இருந்த ஏற்றுமதி விற்பனையானது, ஏப்ரல் 2026ல் 10 சதவீதம் உயர்ந்து 19,510 வாகனங்களாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த செயல்பாடு, வாடிக்கையாளர்கள் எங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது.
Suzuki Motorcycle India Pvt Ltd on Friday reported a 4 per cent increase in total sales.
தொடர்புடையது
உச்சத்தில் மாருதி சுஸுகி பங்குகள்!
2026ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவில் மொத்த வாகன விற்பனை 2.83 கோடி: சியாம்
போர்நிறுத்தம் எதிரொலி: எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனப் பங்குகள் உயர்வு!
டிவிஎஸ் மோட்டார் விற்பனை 25% உயர்வு!
