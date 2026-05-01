Dinamani
புதிய முகவரிக்கு குடிபெயர்ந்தார் நிதீஷ் குமார்! 98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி மேற்கு வங்கம்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் நாளை மறுவாக்குப்பதிவு! ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு! கொடைக்கானலில் வாகனங்களுக்கு 2 நாள் இலவச அனுமதி! தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு! தேர்தல் முடிந்தவுடன் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்திய பாஜக அரசு: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு!
/
வணிகம்

ராயல் என்ஃபீல்டு விற்பனை 31 சதவீதம் அதிகரிப்பு!

News image

ராயல் என்ஃபீல்டு - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மே 2026, 4:14 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: ஐஷர் மோட்டார்ஸ் குழுமத்தின் ஒரு பகுதியான ராயல் என்ஃபீல்டு, கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 86,559 வாகனங்களை விற்பனை செய்த நிலையில், ஏப்ரல் 2026ல் அதன் மொத்த விற்பனை 31 சதவீதம் அதிகரித்து 1,13,164 வாகனங்களாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

உள்நாட்டு விற்பனை ஏப்ரல் 2025ல் 76,002 வாகனங்களாக இருந்த நிலையில், இது தற்போது 37 சதவீதம் அதிகரித்து 1,04,129 வாகனங்களாக உள்ளது. இருப்பினும், ஏப்ரல் 2025ல் 10,557 வாகனங்களாக இருந்த ஏற்றுமதி, கடந்த மாதம் 14 சதவீதம் குறைந்து 9,035 வாகனங்களாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

ஏப்ரல் 2026 எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான மாதமாக அமைந்தது. பொதுமக்களிடம் அமோக வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஃப்ளையிங் ஃப்ளீ சி6' (Flying Flea C6) அறிமுகத்துடன், மின்சார வாகனத் துறையில், நாங்கள் முதல் அடியை எடுத்து வைத்துள்ளோம், என்றார் ஐஷர் மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் நிர்வாக இயக்குநரும், ராயல் என்ஃபீல்ட் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான பி. கோவிந்தராஜன்.

சர்வதேச அளவில், வெற்றிகரமான புதிய அறிமுகங்கள், தொழில்துறை அங்கீகாரங்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வாகன ஓட்டுநர் சமூகம் ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டு, எங்களின் முக்கிய சந்தை தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்படுவதாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.

Summary

Royal Enfield reported a 31 per cent rise in total sales at 1,13,164 units in April 2026.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை 4% உயர்வு!

2026ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவில் மொத்த வாகன விற்பனை 2.83 கோடி: சியாம்

ராயல் என்ஃபீல்டின் புதிய அவதாரம்: ‘ஃபிளையிங் ஃபிளீ’ மின்சார பைக் அறிமுகம்

மார்ச் மாதத்தில் பஜாஜ் ஆட்டோ விற்பனை 20% உயர்வு!

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026