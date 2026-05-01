ராயல் என்ஃபீல்டு விற்பனை 31 சதவீதம் அதிகரிப்பு!

புதுதில்லி: ஐஷர் மோட்டார்ஸ் குழுமத்தின் ஒரு பகுதியான ராயல் என்ஃபீல்டு, கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 86,559 வாகனங்களை விற்பனை செய்த நிலையில், ஏப்ரல் 2026ல் அதன் மொத்த விற்பனை 31 சதவீதம் அதிகரித்து 1,13,164 வாகனங்களாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.
உள்நாட்டு விற்பனை ஏப்ரல் 2025ல் 76,002 வாகனங்களாக இருந்த நிலையில், இது தற்போது 37 சதவீதம் அதிகரித்து 1,04,129 வாகனங்களாக உள்ளது. இருப்பினும், ஏப்ரல் 2025ல் 10,557 வாகனங்களாக இருந்த ஏற்றுமதி, கடந்த மாதம் 14 சதவீதம் குறைந்து 9,035 வாகனங்களாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.
ஏப்ரல் 2026 எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான மாதமாக அமைந்தது. பொதுமக்களிடம் அமோக வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஃப்ளையிங் ஃப்ளீ சி6' (Flying Flea C6) அறிமுகத்துடன், மின்சார வாகனத் துறையில், நாங்கள் முதல் அடியை எடுத்து வைத்துள்ளோம், என்றார் ஐஷர் மோட்டார்ஸ் லிமிடெட் நிர்வாக இயக்குநரும், ராயல் என்ஃபீல்ட் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான பி. கோவிந்தராஜன்.
சர்வதேச அளவில், வெற்றிகரமான புதிய அறிமுகங்கள், தொழில்துறை அங்கீகாரங்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் வாகன ஓட்டுநர் சமூகம் ஆகியவற்றால் உந்தப்பட்டு, எங்களின் முக்கிய சந்தை தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்படுவதாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.
Royal Enfield reported a 31 per cent rise in total sales at 1,13,164 units in April 2026.
தொடர்புடையது
சுஸுகி மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை 4% உயர்வு!
2026ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவில் மொத்த வாகன விற்பனை 2.83 கோடி: சியாம்
ராயல் என்ஃபீல்டின் புதிய அவதாரம்: ‘ஃபிளையிங் ஃபிளீ’ மின்சார பைக் அறிமுகம்
மார்ச் மாதத்தில் பஜாஜ் ஆட்டோ விற்பனை 20% உயர்வு!
