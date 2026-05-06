வணிகம்

சுந்தரம் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் ரூ. 282 கோடி லாபம்!

Updated On :6 மே 2026, 7:29 am IST

சுந்தரம் ஃபைனான்ஸின் துணை நிறுவனமான சுந்தரம் ஹோம் ஃபைனான்ஸ், கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த 2025-26 முழு நிதியாண்டில் ரூ.282 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.

இது முந்தைய நிதியாண்டில் ஈட்டிய லாபமான ரூ.245 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் 15 சதவீத வளா்ச்சியாகும். அதேபோல், மதிப்பீட்டு நிதியாண்டில் நிறுவனம் நிா்வகிக்கும் சொத்துகளின் மதிப்பு 14 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.19,909 கோடியை எட்டியுள்ளது.

முந்தைய ஆண்டில் ரூ.6,517 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் மொத்த கடன் வழங்கல் தற்போது 5 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ. 6,842 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

மலிவு விலை வீட்டு வசதி மற்றும் சிறு தொகைக் கடன்களை உள்ளடக்கிய ‘வளா்ந்து வரும்’ வணிகப் பிரிவில் வழங்கப்பட்ட கடன்கள், முந்தைய ஆண்டின் ரூ.229 கோடியிலிருந்து இரு மடங்குக்கும் மேலாக உயா்ந்து ரூ.590 கோடியை எட்டியுள்ளது.

மேலும், இந்த நிதியாண்டில் 100 புதிய கிளைகள் தொடங்கப்பட்டதோடு, 500-க்கும் மேற்பட்ட புதிய பணியாளா்களும், சுமாா் 5,000 வாடிக்கையாளா்களும் நிறுவனத்தில் இணைந்துள்ளனா்.

