Dinamani
அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!தேசிய கட்சியின் மாநில தலைவர்களான செல்வப்பெருந்தகை, நயினார் நாகேந்திரன் தோல்வி!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
வணிகம்

4வது காலாண்டில் ரூ. 405 கோடி லாபம் ஈட்டிய மனப்புரம் ஃபைனான்ஸ்!

2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், மனப்புரம் ஃபைனான்ஸ் ரூ. 405 கோடி லாபம் ஈட்டியுள்ளதாக இன்று தெரிவித்தது.

News image
Updated On :4 மே 2026, 11:55 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில், மனப்புரம் ஃபைனான்ஸ் ரூ. 405 கோடி லாபம் ஈட்டியுள்ளதாக இன்று தெரிவித்தது. கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனம் ரூ. 203 கோடி நஷ்டத்தைச் சந்தித்தது.

2025 ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையான காலகட்டத்தில் ரூ. 2,301 கோடியாக இருந்த வட்டி வருவாய், இக்காலாண்டில் ரூ. 2,513 கோடியாக உயர்ந்தது.

2026 நிதியாண்டின் மார்ச் வரையான காலாண்டில், நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ. 2,614 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 2,361 கோடியாக இருந்தது.

2025-26 முழு நிதியாண்டிற்கும், மனாப்புரம் ஃபைனான்ஸ் தனது லாபம் 17.5 சதவீதம் குறைந்து, ரூ. 993 கோடியாகப் பதிவாகியுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது. இதுவே கடந்த நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் லாபம் ரூ. 1,204 கோடியாக இருந்தது.

தங்கம் மீதான கடன் வழங்கும் இந்நிறுவனம், தலா ரூ. 2 முகமதிப்பு கொண்ட ஒவ்வொரு பங்குக்கும் ரூ. 0.50 இடைக்கால ஈவுத்தொகையை அறிவித்தது.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், மனப்புரம் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகள் ரூ. 305.25ஆக வர்த்தகமானது.

Summary

Manappuram Finance reported a profit of Rs 405 crore in the January-March quarter of FY26.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!

டி-மார்ட் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 19.2% உயர்வு!

என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!

என்எஸ்டிஎல் 4வது காலாண்டு நிகர லாபம் 8.4% உயர்வு!

மாருதி சுசுகியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 7% சரிவு!

மாருதி சுசுகியின் 4வது காலாண்டு லாபம் 7% சரிவு!

சிபிசிஎல் லாபம் மும்மடங்கு அதிகரிப்பு

சிபிசிஎல் லாபம் மும்மடங்கு அதிகரிப்பு

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு