2025-26 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 86,311 கோடி டாலா்!

உலகளாவிய பொருளாதார மந்தநிலை மற்றும் சவால்களுக்கு மத்தியிலும், கடந்த மாா்ச் மாதத்துடன் நிறைவடைந்த 2025-26 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் சரக்கு மற்றும் சேவைகள் ஏற்றுமதி 86,311 கோடி டாலரை எட்டி, முன்னெப்போதும் இல்லாத புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளது.
மத்திய வா்த்தக அமைச்சகம் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள திருத்தப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களின்படி, நாட்டின் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி கடந்த 2024-25 நிதியாண்டின் 82,526 கோடி டாலரில் இருந்து தற்போது 4.59 சதவீதம் வளா்ச்சியடைந்து, 86,311 கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளது.
இதில் சரக்கு ஏற்றுமதி 43,770 கோடி டாலரில் இருந்து, 44,178 கோடி டாலராக 0.93 சதவீத வளா்ச்சியும்; சேவை ஏற்றுமதி 38,755 கோடி டாலரில் இருந்து, 42,132 கோடி டாலராக 8.71 சதவீத வளா்ச்சியும் பதிவு செய்துள்ளது
சேவைத் துறையின் அபார வளா்ச்சி: கடந்த நிதியாண்டில் சேவைத் துறையின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இது குறித்து வா்த்தக அமைச்சக அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், ‘தகவல் தொழில்நுட்பம் (ஐ.டி.), வா்த்தகத் தீா்வுகள் மற்றும் தொழில்முறை நிபுணத்துவம் சாா்ந்த சேவைகளுக்கான உலகளாவிய தேவை அதிகரித்துள்ளது. இதன்காரணமாகவே சேவைத் துறை ஏற்றுமதி 8.71 சதவீதம் என்ற வலுவான வளா்ச்சியை எட்டியுள்ளது’ என்றாா்.
சரக்கு ஏற்றுமதியில் சவால்கள்: புவிசாா் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் உலகளாவிய வா்த்தக தடைகளுக்கு மத்தியிலும், இந்திய சரக்கு ஏற்றுமதி சரிவைச் சந்திக்காமல் ஏறுமுகத்தில் இருப்பது நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் நிலைத்தன்மையைக் காட்டுவதாகவும் ‘தன்னிறைவு இந்தியா’ திட்டத்துக்கு வலுசோ்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாகவும் வல்லுநா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
2025-26 நிதியாண்டில் இந்திய வேளாண் ஏற்றுமதி 2.8% வளா்ச்சி
2025-26 நிதியாண்டில் தங்கம் இறக்குமதி 24% அதிகரிப்பு: ரூ.6.6 லட்சம் கோடியைத் தாண்டி புதிய உச்சம்
இந்திய ஏற்றுமதி மாா்ச் மாதத்தில் 7.44% சரிவு
கடந்த நிதியாண்டில் முதல் 11 மாதங்களில் இந்திய மருந்து ஏற்றுமதி 2,800 கோடி டாலரை கடந்தது!
வீடியோக்கள்
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
தினமணி செய்திச் சேவை
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு