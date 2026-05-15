ஸ்ரீராம் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ்: ரூ.167 கோடி

பிரபல காப்பீட்டு நிறுவனமான ஸ்ரீராம் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ், கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் ரூ.167 கோடி நிகர லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் லாபமான ரூ.130 கோடியிலிருந்து இது 28 சதவீத வளா்ச்சியாகும். பிரீமியம் வருவாய் கணிசமாக உயா்ந்ததே இந்த லாப வளா்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காப்பீட்டுத் துறையின் சராசரி வளா்ச்சி விகிதமான 11 சதவீதத்தைக் காட்டிலும், ஸ்ரீராம் ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் மதிப்பீட்டு காலாண்டில் 21 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இதன்மூலம், நிறுவனத்தின் நேரடி பிரீமியம் வருவாய் ரூ.1,332 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
முழு நிதியாண்டு நிலவரம்: 2025-26 முழு நிதியாண்டில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 17 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.601 கோடியாகவும்; பிரீமியம் வருவாய் 24 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.4,636 கோடியாகவும் பதிவாகியுள்ளது.
இதுதொடா்பாக நிறுவனத்தின் சிஇஓ அனில் அகா்வால் கூறுகையில், ‘சவாலான சூழலிலும் தொடா்ந்து 4-ஆவது ஆண்டாக துறையின் சராசரி வளா்ச்சியைவிட நாங்கள் அதிக வளா்ச்சியைப் பெற்றுள்ளோம்’ எனப் பெருமிதம் தெரிவித்தாா்.
