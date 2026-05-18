Dinamani
ககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட உயர் ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!நெதர்லாந்து, ஸ்வீடனை தொடர்ந்து நார்வே புறப்பட்டார் பிரதமர் மோடி! தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவு: முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இரங்கல் சத்தீஸ்கர்: நடைப்பயிற்சியின் போது பாஜக எம்.எல்.ஏ-விடம் செல்போன் பறிப்பு வாடகைதாரர்கள் தானியங்கி முறையில் மின் கட்டணம் செலுத்த முடியுமா?திட்டமிட்டபடி ஜூன் 1 பள்ளிகள் திறப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேரள முதல்வர் பதவியேற்பு! தமிழக முதல்வர் விஜய் பங்கேற்காதது ஏன்?கேரள முதல்வராக பதவியேற்றார் வி.டி. சதீசன்
/
வணிகம்

ஐடி பங்குகள் ஏற்றம் எதிரொலி: பங்குச் சந்தை உயர்வுடன் நிறைவு!

சென்செக்ஸ் 77.05 புள்ளிகள் அதிகரித்து 75,315.04 புள்ளிகளாகவும், நிஃப்டி 6.45 புள்ளிகள் உயர்ந்து 23,649.95 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :26 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ப்ளூ-சிப் நிறுவனங்களின் பங்குகளை, முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக அளிவில் வாங்கி குவித்தால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி குறியீடுகள், கடுமையான இழப்புகளுக்குப் பிறகு, சிறிதளவு மீண்டு, உயர்வுடன் நிறைவடைந்தன.

இன்றைய காலை நேர வர்த்தகத்தில், சென்செக்ஸ் 1,134.78 புள்ளிகள் சரிந்து 74,180.26 புள்ளிகளாக இருந்தது. வர்த்தக முடிவில், சென்செக்ஸ் 77.05 புள்ளிகள் அதிகரித்து 75,315.04 புள்ளிகளாக இருந்தது. நிஃப்டி 6.45 புள்ளிகள் உயர்ந்து 23,649.95 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது.

சென்செக்ஸில் டெக் மஹிந்திரா, இன்ஃபோசிஸ், பார்தி ஏர்டெல், பஜாஜ் ஃபின்சர்வ், சன் பார்மா, எச்.சி.எல் டெக், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் மற்றும் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் உள்ளிட்ட பங்குகள் உயர்ந்தும் மறுபுறம் டாடா ஸ்டீல், பவர் கிரிட், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் என்.டி.பி.சி ஆகிய பங்குகள் சரிந்தன.

நிஃப்டி 200 குறியீட்டில், பெர்சிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ், கோஃபோர்ஜ் மற்றும் ஆரக்கிள் ஆகிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் 4 முதல் 5% வரை உயர்ந்தன.

இன்று சுமார் 1,216 பங்குகள் ஏற்றம் கண்ட நிலையில் 2,891 பங்குகள் சரிந்தும் 182 பங்குகள் எவ்வித மாற்றமுமின்றி நிறவடைந்தன.

அமெரிக்கா-ஈரானுக்கும் இடையிலான நீடித்து உள்ள தேக்கநிலை, குறுகிய கால பங்குச் சந்தையில் தொடர்ந்து ஒரு நிழலைப் படரச் செய்கிறது. இருப்பினும், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வங்கிப் பங்குகளை முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வம் காட்டியதால், இன்றைய வர்த்தகத்தில், பங்குச் சந்தை இழப்புகளை மீட்டெடுத்து, எந்த மாற்றமும் இன்றி சற்று உயர்வுடன் நிறைவடைந்தன.

இன்றைய வர்த்தக அமர்வில் மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட துறைகளில் ஒன்றான தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை குறியீடு 2 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உயர்ந்தன.

ஆசியச் சந்தைகளைப் பொறுத்தவரை, ஜப்பானின் முக்கியக் குறியீடான நிக்கி, ஷாங்காயின் எஸ்எஸ்இ காம்போசிட் குறியீடு மற்றும் ஹாங்காங்கின் ஹாங் செங் குறியீடு ஆகியவை சரிவுடன் நிறவடைந்தன. அதே வேளையில், தென் கொரியாவின் முக்கியக் குறியீடான கோஸ்பி உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

ஐரோப்பியச் சந்தைகள் கலவையான போக்கில் வர்த்தகமாகின.

அமெரிக்கச் சந்தைகள் வெள்ளிக்கிழமையன்று 1 சதவீதத்திற்கும் மேலாக சரிவுடன் நிறைவு செய்தது.

தரவுகளின் அடிப்படையில், வெள்ளிக்கிழமையன்று அந்நிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் ரூ. 1,329.17 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை வாங்கியுள்ளனர்.

உலகளாவிய பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய், பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 0.73 சதவீதம் உயர்ந்து 110.1 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.

Summary

Benchmark indices Sensex and Nifty ended marginally higher on Monday after facing sharp losses in intraday trade.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

4 நாள் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு, மிதமான எழுச்சியுடன் நிறவடைந்த பங்குச் சந்தை!

4 நாள் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு, மிதமான எழுச்சியுடன் நிறவடைந்த பங்குச் சந்தை!

அமெரிக்கா-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்த நம்பிக்கையால் சென்செக்ஸ் 941 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 298 புள்ளிகள் உயர்வு!

அமெரிக்கா-ஈரான் அமைதி ஒப்பந்த நம்பிக்கையால் சென்செக்ஸ் 941 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 298 புள்ளிகள் உயர்வு!

ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியில் பங்குச் சந்தை சரிவுடன் நிறைவு!!

ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியில் பங்குச் சந்தை சரிவுடன் நிறைவு!!

பங்குச் சந்தை மீட்சி: சென்செக்ஸ் 356, நிஃப்டி 122 புள்ளிகள் உயர்வு!

பங்குச் சந்தை மீட்சி: சென்செக்ஸ் 356, நிஃப்டி 122 புள்ளிகள் உயர்வு!

விடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth
வீடியோக்கள்

ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
Instagram மூலம் குழந்தைகளை வைத்து பிரசாரம் செய்த தவெக! - தோல்வி குறித்து M.K. Stalin | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

Instagram மூலம் குழந்தைகளை வைத்து பிரசாரம் செய்த தவெக! - தோல்வி குறித்து M.K. Stalin | DMK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு