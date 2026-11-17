ஒரு லட்சத்துக்கு கீழ் சென்ற தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம் (நவ. 17)
இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம் தொடர்பாக....
தங்கம், வெள்ளி விலை - IANS
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ. 17) சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து ரூ. 99,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (நவ.14) கிராமுக்கு 120 குறைந்து, ரூ.12,695-க்கும், சவரன் ரூ. 960 குறைந்து, ரூ.1,01,560-க்கும் விற்பனையானது.
இதனிடையே, வாரத் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 75 குறைந்து, ரூ. 12,540-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 600 குறைந்து, ரூ. 1,00,320-க்கும் விற்பனையானது.
இன்றைய தங்கம் நிலவரம்
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (நவ. 17) சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 99,760-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,470-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்றைய வெள்ளி நிலவரம்
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 190-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 1.90 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
கடந்த 7 நாள்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 6,280 குறைந்துள்ளது. சுமார் 320 நாள்களுக்குப் பிறகு ஒரு சவரன் தங்கம், ஒரு லட்சத்துக்கு கீழ் சென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In Chennai, the price of gold jewellery has decreased by Rs. 560 per sovereign today (Nov. 17), and it is now being sold at Rs. 99,760.
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