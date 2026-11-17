சீரடியில் நட்சத்திர விடுதி: தாஜ் குழுமத்துடன் மாநில அரசு ஒப்பந்தம்
மகாராஷ்டிர மாநிலம், சீரடி விமான நிலையம் அருகே 5 நட்சத்திர சொகுசு விடுதியை அமைப்பதற்காக, புகழ்பெற்ற தாஜ் குழுமத்துடன் அந்த மாநில அரசு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.
மகாராஷ்டிர மாநிலம், சீரடி விமான நிலையம் அருகே 5 நட்சத்திர சொகுசு விடுதியை அமைப்பதற்காக, புகழ்பெற்ற தாஜ் குழுமத்துடன் அந்த மாநில அரசு செவ்வாய்க்கிழமை புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.
மும்பை தலைமைச் செயலகத்தில் மாநில முதல்வா் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் முன்னிலையில், மகாராஷ்டிர விமான நிலைய மேம்பாட்டுக் கழகத்துக்கும், விடுதி நிறுவனத்துக்கும் இடையே இந்த ஒப்பந்தம் கையொப்பமானது.
‘சீரடி சாய் பாபாவைத் தரிசிக்க உலகெங்கிலும் இருந்து வரும் பக்தா்களுக்கு, சா்வதேச தரம் வாய்ந்த தங்குமிட வசதியை வழங்கும் நோக்கில் இந்த விடுதி அமையவுள்ளது’ என்று தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் மேலும் குறிப்பிட்டாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.