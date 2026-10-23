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தூத்துக்குடி துறைமுக சா்வதேச சரக்கு முனையத்துக்கு ‘பசுமை’ அந்தஸ்து

தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனாா் துறைமுகத்தில் செயல்பட்டு வரும் சா்வதேச சரக்கு கன்டெய்னா் முனையத்தின் அனைத்து செயல்பாட்டு உபகரணங்களும் 100 சதவீதம் மின்மயமாக்கப்பட்டதையடுத்து, அது ‘பசுமை முனையம்’ என அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனாா் துறைமுகத்தில் செயல்பட்டு வரும் சா்வதேச சரக்கு கன்டெய்னா் முனையத்தின் அனைத்து செயல்பாட்டு உபகரணங்களும் 100 சதவீதம் மின்மயமாக்கப்பட்டதையடுத்து, அது ‘பசுமை முனையம்’ என அதிகாரபூா்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

துறைமுகத்தில் நடைபெற்று வரும் ரூ.18,000 கோடி மதிப்பிலான வளா்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தின்போது, மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத் துறைச் செயலா் விஜய் குமாா் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டாா்.

மேலும், தென்னிந்தியாவின் முன்னணி சரக்குப் பரிமாற்ற மையமாக தமிழகத்தை நிலைநிறுத்தும் நோக்கில், ரூ.15,000 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பீட்டில் வெளி துறைமுகப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக துறைமுகத் தலைவா் சுஷாந்த குமாா் புரோஹித் தெரிவித்தாா்.

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