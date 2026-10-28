சிட்டி யூனியன் வங்கி Q2 லாபம் 26% உயர்வு!
சிட்டி யூனியன் வங்கி, நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் 26 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 416 கோடியாக இருப்பதாக அறிவித்தது.
சிட்டி யூனியன் வங்கி. - கோப்புப்படம்
புதுதில்லி: சிட்டி யூனியன் வங்கி, நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் அதன் நிகர லாபம் 26 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 416 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
கடந்த ஆண்டின் 2வது காலாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ. 329 கோடியாக இருந்தது.
நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் வட்டி வருமானம் 27 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 2,092 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் வட்டி வருமானம் ரூ. 1,653 கோடியாக இருந்தது.
நிதியாண்டின் 2வது காலாண்டில் நிகர வாராக்கடன் 0.90 சதவீதத்திலிருந்து 0.48 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.
மும்பை பங்குச் சந்தையில், சிட்டி யூனியன் வங்கியின் பங்குகள் 1.05 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 215.55 ஆக உள்ளது.
Summary
City Union Bank reported a 26 per cent rise in net profit at Rs 416 crore for the second quarter ended September 2026.
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