யுபிஎஸ்சி: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல், தகுதி விவரம்!

அரசியலமைப்பின் பகுதி V-இல் உள்ள சட்டவிதிகள் 52 முதல் 78 வரை ஒன்றிய நிர்வாகத்தைக் குறிக்கின்றன.
ஒன்றிய நிர்வாகம் குடியரசுத் தலைவர், துணைக் குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர், அமைச்சரவை மற்றும் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆகியோரைக் கொண்டுள்ளது.
குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்
குடியரசுத் தலைவர் இந்திய அரசின் தலைவராக உள்ளார். அவர் இந்தியாவின் முதல் குடிமகனாக இருந்து, நாட்டின் ஒற்றுமை, முழுமை மற்றும் ஐக்கியத்தின் சின்னமாக செயல்படுகிறார். மக்களால் நேரடியாக அல்லாமல், தேர்தல் கல்லூரி (Electoral college) உறுப்பினர்களால் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்.
அந்த தேர்தல் கல்லூரி உறுப்பினர்கள் அடங்குபவர்கள்:
பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்;
மாநில சட்டமன்றங்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்;
டெல்லி மற்றும் புதுச்சேரி ஒன்றியப் பிரதேசங்களின் சட்டமன்றங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்.
எனவே, பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் நியமன உறுப்பினர்கள், மாநில சட்டமன்றங்களின் நியமன உறுப்பினர்கள், மாநில சட்டமன்ற மேலவைகளின் உறுப்பினர்கள் (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களும் நியமிக்கப்பட்டவர்களும்), மேலும் டெல்லி மற்றும் புதுச்சேரி சட்டமன்றங்களின் நியமன உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பங்கேற்க முடியாது.
ஒரு சட்டமன்றம் கலைக்கப்பட்டால், அந்த உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் தகுதியை இழக்கின்றனர். புதிய தேர்தல் நடைபெறாமல் இருந்தாலும், அவர்கள் வாக்களிக்க முடியாது.
குடியரசுத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான தகுதிகள்
ஒருவர் குடியரசுத் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட தகுதி பெற, பின்வரும் தகுதிகளை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்:
அவர் இந்தியக் குடியரசின் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
அவர் 35 வயதை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
அவர் மக்களவையின் உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படத் தகுதியுடையவராக இருக்க வேண்டும்.
அவர் மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது ஏதேனும் பிற பொது அதிகாரத்தின் கீழ் லாபம் தரும் பதவியில் இருக்கக்கூடாது.
தற்போது பதவியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் அல்லது துணைக் குடியரசுத் தலைவர், எந்த மாநிலத்தின் ஆளுநர் மற்றும் மத்திய அல்லது மாநில அமைச்சர்கள் ஆகியோர் லாபம் தரும் பதவியில் உள்ளவர்களாகக் கருதப்படமாட்டார்கள். எனவே, அவர்கள் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக நிற்கத் தகுதியுடையவர்கள்.
மேலும், குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கான வேட்பாளரின் பரிந்துரை மனுவில் குறைந்தது 50 தேர்தல் உறுப்பினர்கள் முன்மொழிபவர்களாகவும், மேலும் 50 தேர்தல் உறுப்பினர்கள் ஆதரிப்பவர்களாகவும் கையெழுத்திட்டிருக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் ₹15,000 பாதுகாப்பு வைப்பு தொகையாக செலுத்த வேண்டும்.
ஒரு வேட்பாளர் பதிவான மொத்த வாக்குகளில் ஆறில் ஒரு பங்கு வாக்குகளைக் கூட பெறத் தவறினால், அவர் செலுத்திய பாதுகாப்பு வைப்பு தொகை பறிமுதல் செய்யப்படும்.
1997 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு , முன்மொழிபவர்களும் ஆதரிப்பவர்களும் தலா 10 பேராக இருந்தனர். பாதுகாப்பு வைப்பு தொகை ரூ. 2,500 ஆக இருந்தது. 1997 ஆம் ஆண்டு, தீவிரமற்ற வேட்பாளர்களைத் தவிர்க்கும் நோக்கில் இந்த எண்ணிக்கைகளும் தொகையும் உயர்த்தப்பட்டன.
