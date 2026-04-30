யுபிஎஸ்சி: இந்திய குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள்!

இந்திய அரசியலமைப்பு அதன் குடிமக்களுக்கு சில அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கியுள்ளது. இவை மனிதர்களின் சுதந்திரத்தையும் சமத்துவத்தையும் பாதுகாக்கின்றன.
இந்திய குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் பின்வருமாறு,
சமத்துவ உரிமை (Articles 14-18)
Article 14 - சட்டத்தின் முன் சமத்துவமும் சட்டங்களின் சம பாதுகாப்பும்
Article 15 - மதம், இனம், சாதி, பாலினம் அல்லது பிறந்த இடத்தின் அடிப்படையில் பாகுபாடு செய்யத் தடை
Article 16 - பொது வேலைவாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பு வழங்கல்
Article 17 - தீண்டாமையை ஒழித்தல் மற்றும் அதன் நடைமுறையைத் தடை செய்தல்
Article 18 - இராணுவ மற்றும் கல்வி சார்ந்த பட்டங்களைத் தவிர மற்ற பட்டங்களை ரத்து செய்தல்
சுதந்திர உரிமை (Articles 19-22)
Article 19 - சுதந்திரம் தொடர்பான ஆறு உரிமைகளின் பாதுகாப்பு:
(i) பேச்சு மற்றும் வெளிப்பாடு,
(ii) கூடுகை,
(iii) சங்கம் அமைத்தல்,
(iv) சுதந்திரமான நடமாட்டம்,
(v) தங்கும் இடத் தேர்வு,
(vi) தொழில் தேர்வு
Article 20 - குற்றச்சாட்டுகளில் தண்டனை வழங்கப்படுவதற்கான பாதுகாப்பு
Article 21 - வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தின் பாதுகாப்பு.
Article 21A - அடிப்படை கல்வி பெறும் உரிமை
Article 22 - சில சூழ்நிலைகளில் கைது மற்றும் தடுப்புக் காவலிலிருந்து பாதுகாப்பு
சுரண்டலுக்கெதிரான உரிமை (Articles 23-24)
Article 23 - மனிதக் கடத்தல் மற்றும் கட்டாயத் தொழிலுக்கு தடை
Article 24 - குழந்தைகளை தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பிற இடங்களில் வேலைக்கு அமர்த்துவதற்கு தடை.
மதத்துக்கான சுதந்திர உரிமை (Articles 25-28)
Article 25 - மனசாட்சி சுதந்திரம் மற்றும் மதத்தை சுதந்திரமாக அறிவித்தல், கடைப்பிடித்தல், பரப்புதல் ஆகியவற்றின் உரிமை
Article 26 - மத சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் சுதந்திரம்
Article 27 - எந்த மதத்தையும் ஊக்குவிப்பதற்காக வரி செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திலிருந்து சுதந்திரம்
Article 28 - சில கல்வி நிறுவனங்களில் மத போதனை அல்லது வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்திலிருந்து சுதந்திரம்
கலாசார மற்றும் கல்வி உரிமை (Articles 29-30)
Article 29 - சிறுபான்மையினரின் மொழி, எழுத்து மற்றும் கலாசாரத்தை பாதுகாக்கும் உரிமை.
Article 30 - சிறுபான்மையினருக்கு கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை.
அரசியலமைப்பு நிவாரண உரிமை (Article 32)
Article 32 - அடிப்படை உரிமைகள் அமலாக்கத்திற்காக, உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகும் உரிமை (உத்தரவு ஆணைகள் (writs) உட்பட)
