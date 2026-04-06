Dinamani
மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்துவோம் என்று பரப்புரை செய்யத் தயாரா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி! புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவக் காப்பீடு! - ராகுல் அறிவிப்பு மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
இந்தியா

மத்திய அரசு பிளவுபடுத்தும் அரசியலை செய்கிறது: ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு!

News image

உத்தர பிரதேசத்தின் ஹத்ரஸில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஆம் ஆத்மி பேரணியில் பேசிய எம்.பி. சஞ்சய் சிங்.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 8:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, சமூக நீதி போன்ற அடிப்படை பிரச்னைகளில் இருந்து மக்களை மத்திய அரசு திசை திருப்பி வருகிறது என ஆம் ஆத்மி ஞாயிற்றுக்கிழமை குற்றஞ்சாட்டியது.

ஆம் ஆத்மி சாா்பாக உத்தர பிரதேசத்தில் ‘ரோஸ்கா் தோ, சமஜிக் தோ’ பேரணி நடைபெற்று வருகிறது. ஆக்ராவில் ஏப்.3-ஆம் தேதி தொடங்கிய இப்பேரணி மதுராவில் ஏப்.9-ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.

அதன்படி, ஹத்ரஸில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இந்தப் பேரணியில் ஆம் ஆத்மியின் உத்தர பிரதேச பொறுப்பாளா் சஞ்சய் சிங் பங்கேற்று செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

உத்தர பிரதேசத்தில் வேலை இல்லாத இளைஞா்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. மாநிலத்தின் சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் படித்த மாணவா்கள் கூட வேலை தேடி அலையும் நிலை உருவாகியுள்ளது. வேலைவாய்ப்பு கோரும் இளைஞா்கள் மீது காவல் துறை நடவடிக்கை மேற்கொள்கிறது.

‘ஆஷா’ பணியாளா்கள், அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் மற்றும் ‘சிக்ஷா மித்ராஸ்’ உள்ளிட்ட பொது சேவை ஊழியா்கள் பணி நிரந்தரம் கோரி வருகின்றனா். விவசாயிகள் கடன் சுமையால் துன்புறுத்தப்படுகிறாா்கள்.

சமீபத்தில் கேரளத்துக்கு பயணித்த பிரதமா் நரேந்திர மோடி, கல்வி, சுகாதாரம், டிஜிட்டல் இந்தியா, மேக் இன் இந்தியா, கருப்புப் பணம், ரூபாய் மதிப்பிலப்பு, சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு போன்ற பிரச்னைகள் குறித்து பேசாமல், ஜாதி மற்றும் மத அடிப்படையிலான அரசியலையே முன்னிறுத்தி பேசுகிறாா். மக்களின் அடிப்படை பிரச்னைகள் தீா்க்கப்படாமல் நாட்டில் ஜாதி மற்றும் மதம் அடிப்படையிலான வெறுப்பை தூண்டும் முயற்சிகள் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன என தெரிவித்தாா்.

வீடியோக்கள்

