சினிமா
என்ன சுகம் பாடல்!
தனுஷ் இயக்கி நடித்துள்ள இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
தனுஷ் இயக்கி நடித்துள்ள இட்லி கடை திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். படத்தில் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, அருண் விஜய், சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் உள்ளிட்டோர் நடித்து உள்ளனர்.
இந்நிலையில், 'இட்லி கடை' படத்தின் 'என்ன சுகம்' விடியோ பாடல் வெளியானது.
