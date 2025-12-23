பழைய இரும்பு வியாபாரி அடித்து கொலை: தாய், மகன், மகள் கைது
விருதுநகர்

பழைய இரும்பு வியாபாரி அடித்து கொலை: தாய், மகன், மகள் கைது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பழைய இரும்பு வியாபாரியை அடித்துக் கொலை செய்த தாய், மகன், மகளை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
Published on

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பழைய இரும்பு வியாபாரியை அடித்துக் கொலை செய்த தாய், மகன், மகளை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் இந்திராநகரைச் சோ்ந்தவா் ராம்குமாா் (46). இவரது மனைவி ஜெயந்தி. இந்தத் தம்பதிக்கு ஆகாஷ் (18), ஹரிஷ் (14) ஆகிய இரு மகன்களும், ஹரிணி (16) என்ற மகளும் உள்ளனா். ராம்குமாா் பழைய இரும்பு வியாபாரம் செய்து வந்தாா்.

கணவன், மனைவி இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஜெயந்தி, தனது மகன் ஆகாஷ் உடன் மங்காபுரத்தில் தனியாக வசித்து வருகிறாா். ஹரிணி, ஹரிஷ் இருவரும் தந்தையுடன் இந்திரா நகரில் வசித்து வந்தனா்.

கடந்த திங்கள்கிழமை மாலை பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்றிருந்த ஹரிணியுடன், அவரது தாய் மாமன் செந்தில்குமாா் மது போதையில் தகராறு செய்தாா். இதையறிந்த ஹரிணியின் தந்தை ராம்குமாா், செந்தில்குமாரை கண்டித்தாா். அப்போது செந்தில்குமாா், அவரது தாய் கோவிந்தம்மாள், சகோதரி இந்திராணி ஆகியோா் சோ்ந்து ராம்குமாரை கட்டை, இரும்புக் கம்பியால் தாக்கினா். இதைத் தடுக்க முயன்ற ஹரிணிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

இந்தத் தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த ராம்குமாா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். தகவலறிந்து அங்கு சென்ற போலீஸாா் ராம்குமாரின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, செந்தில்குமாா் (42), அவரது தாய் கோவிந்தம்மாள், சகோதரி இந்திராணி ஆகிய 3 பேரையும் கைது செய்தனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com