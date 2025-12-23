மாமியாரை எரித்துக் கொன்ற மருமகன்!
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் மாமியாரை பெட்ரோல் ஊற்றி மருமகன் எரித்துக் கொன்றாா்.
சிவகாசி பெரிய பள்ளிவாசல் ஓடைத் தெருவைச் சோ்ந்த காா் ஓட்டுநா் அக்பா்அலி (48). இவா், கணவரை இழந்த செய்யது அலி பாத்திமாவை (39) திருமணம் செய்துகொண்டாா். இவருடன் செய்யது அலி பாத்திமாவின் முதல் கணவருக்குப் பிறந்த பராவீன்பானு (18), செய்யது பாருக் (17), மாமியாா் சிக்கந்தா்பீவி (60) ஆகியோா் வாழ்ந்து வந்தனா்.
இந்தத் தம்பதிக்கிடையே கடந்த சிலநாள்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட தகராறில் அக்பரி அலி, செய்யது அலி பாத்திமாவை அரிவாளால் வெட்டினாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் சிவகாசி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் அக்பா் அலியைக் கைது செய்தனா். இந்த வழக்கில் இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு அக்பா் அலிக்கு பிணை கிடைத்தது.
இந்த நிலையில், செய்யது அலி பாத்திமாவின் முதல் கணவா் விபத்தில் இறந்ததற்கான நிவாரணத் தொகையாக ரூ.11 லட்சம் கிடைத்துள்ளது. இந்தப் பணத்தைத் தனக்கு தர வேண்டும் என அக்பா் அலி தகராறு செய்துவந்துள்ளாா். ஆனால், செய்யது அலி பாத்திமாவும் அவரது தாய் சிக்கந்தா் பீவியும் தர மறுத்துவிட்டனா்.
இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த அக்பா் அலி செவ்வாய்கிழமை காலை 6 மணியளவில், வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த மனைவி, மாமியாா் சிக்கந்தா் பீவி, பிள்ளைகள் ஆகியோா் மீது பெட்ரோலை ஊற்றி தீ வைத்தாா். இதில், அக்பா் அலிக்கும் தீக்காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து,
5 பேரும் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இதில் சிக்கந்தா் பீவி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.
சம்பவம் நிகழ்ந்த வீட்டை சிவகாசி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் அணில்குமாா் நேரில் பாா்வையிட்டாா். இதுதொடா்பாக சிவகாசி நகா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் செல்வக்குமாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்.