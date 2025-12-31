ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பட்டா இடத்தில் வேலி அமைக்க எதிா்ப்பு
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பட்டா இடத்துக்குச் செல்ல முடியாத வகையில் வேலி அமைப்பதற்கு கிராம மக்கள் எதிா்ப்புத் தெரிவித்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ஆண்டாள் கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தபோது இடையபொட்டல் தெருவில் 7.49 ஏக்கா் பரப்பளவில் ஆண்டாள் கோயிலுக்குச் சொந்தமான குசவன் கோயில் நந்தவனம் இருந்தது தெரியவந்தது. இதில் 2.18 ஏக்கா் நிலத்தைக் கண்டறிந்த அதிகாரிகள், ஜிஜிஎஸ் தொழில்நுட்பக் கருவி உதவியுடன் நில அளவீடு செய்து கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஆண்டாள் கோயில் பெயரில் பட்டா பெற்றனா்.
இதையடுத்து, பட்டா பெற்ற இடத்தில் ஆக்கிரமித்துக் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டுமானங்களை கடந்த 2023, நவம்பா் மாதம் அளவீடு செய்ததில் 70-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள், வணிக வளாகம் உள்ளிட்ட 13 கடைகள், ஒரு மண்டபம், கருங்கச்சைக்காரன் கோயில் கல் மண்டபம், சக்கரத்தாழ்வாா் கோயில் இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இந்தப் பகுதியில் எல்லைக் கல் நடப்பட்டது.
சக்கரத்தாழ்வாா் கோயில், விநாயகா் கோயிலைச் சுற்றி உள்ள இடம் வாகனக் காப்பகமாக இருந்த இடத்தை கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் வாகனக் காப்பகம் நடத்த தனியாருக்கு ஒப்பந்தம்விடப்பட்டது. சக்கரத்தாழ்வாா் கோயில், கல் மண்டபம் ஆகியவற்றில் பல தலைமுறைகளாக வழிபாடு நடத்தி வரும் வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள கூமாபட்டி, சேதுநாராயணபுரம், தேனி மாவட்டம், அனுமந்தம்பட்டியைச் சோ்ந்த மக்கள் ஆண்டாள் கோயில் நிா்வாகம் ஒப்பந்தம் விட்டதற்கு எதிராகவும், கோயில், மண்டபத்துக்கு உரிமை கோரி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தனா். இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு, கீழமை நீதிமன்றத்தை நாடி தீா்வு பெற அறிவுறுத்தி வழக்கை முடித்து வைத்தது.
இந்த நிலையில் ஆண்டாள் கோயிலில் நிலத்தை ஒப்பந்தம் எடுத்தவா் சாா்பில் பிரச்னைக்குரிய இடத்தில் வேலி அமைப்பதற்காக தடுப்புகள் புதன்கிழமை அமைக்கப்பட்டன. இதனால் கோயில் அருகேயுள்ள தங்களுக்குச் சொந்தமான 24 சென்ட் இடத்துக்குச் செல்ல பாதையில்லை எனக் கூறி கிராம மக்கள் எதிா்ப்புத் தெரிவித்தால் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் கூமாபட்டியைச் சோ்ந்த லட்சுமி (70) என்பவா் காயமடைந்தாா்.
இதுகுறித்து கிராம மக்கள் கூறுகையில், சக்கரத்தாழ்வாா் கோயில், மண்டபம் உள்ள 31 சென்ட் இடத்துக்கு பட்டா உள்ளது. இதுகுறித்து உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கோயில் அருகேயுள்ள 24 சென்ட் நிலம் 3 கிராம மக்கள் சாா்பில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்திலும் வழிபாட்டு பீடம் உள்ளது. அந்த இடத்துக்குச் செல்ல முடியாத வகையில் தடுப்பு வேலி அமைப்பதால் எதிா்ப்புத் தெரிவித்தோம் என்றனா்.
இதுகுறித்து கோயில் செயல் அலுவலா் சா்க்கரையம்மாள் கூறுகையில், நிலம் தொடா்பான வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றத்தை அணுக சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு உத்தரவிட்டுள்ளது. நிலம் குறித்த பிரச்னைக்கு அவா்கள் நீதிமன்றத்தை நாடலாம். கோயிலில் வழிபடுவதற்கு யாருக்கும் தடை விதிக்கவில்லை என்றாா்.