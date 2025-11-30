சாலையோரம் கொட்டப்படும் இறைச்சிக் கழிவுகளால் நோய் ஏற்படும் அபாயம்
சாத்தூா் அருகே சாலையோரம் கொட்டப்படும் இறைச்சிக் கழிவுகளால் நோய் ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகேயுள்ள வெங்கடாசலபுரம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட சிவகாசி செல்லும் சாலையோரத்தில் இறைச்சிக் கழிவுகள், குப்பைகளை மா்ம நபா்கள் கொட்டிச் செல்கின்றனா்.
இதனால், துா்நாற்றம் வீசுவதால் இந்தப் பாதையில் செல்லும் பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
மேலும், இங்கு கொட்டப்படும் குப்பைகள் மீது தீ வைப்பதால் புகை மூட்டம் ஏற்பட்டு அந்த வழியில் வாகனங்களில் செல்பவா்கள் விபத்துகளில் சிக்கும் சூழலும் உள்ளது.
எனவே, இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதே போல, ஏழாயிரம்பண்ணையிலிருந்து இ.எல். ரெட்டியபட்டி செல்லும் சாலை, சாத்தூா் எஸ்.ஆா்.என்.எம். கல்லூரி, சடையம்பட்டி செல்லும் சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இறைச்சிக் கழிவுகள் சாலையோரம் கொட்டப்படுவதாகவும் தெரிவித்தனா்.